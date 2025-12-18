МЕЧ застана пред президента с критики към досегашното управление

МЕЧ – осмата политическа сила в парламента, проведе консултации с президента Румен Радев за възможностите за съставяне на ново правителство. Формацията беше представена от лидера си Радостин Василев, Красимир Манов, Кирил Веселински – председател на парламентарната група, и Христо Расташки.

По време на срещата държавният глава очерта ключовите теми пред Народното събрание, като подчерта обществените очаквания и проблемите около изборния процес.

„Пред този парламент все още предстоят важни задачи. Хората го очакват. Освен това стои и въпросът с повишаването на честността и прозрачността на изборния процес. Последните избори бяха едни от най-проблемните. Това го доказа и Конституционният съд”, заяви президентът Румен Радев.

От своя страна лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че формацията още преди година е изразила съмнения относно възможността за стабилно управление в този парламент.

„Заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се сформира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства – на ИТН и БСП, което доведе до недоволството и сред техните избиратели. За една година в този парламент видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Освен това не само не се вслуша в гласа на опозицията, но и показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции”, заяви Василев.

Той допълни, че според МЕЧ кабинетът не е бил свален от парламентарната опозиция, а от силния обществен натиск.

„Кабинетът не беше свален от опозицията, а от огромния обществен натиск, от площадите”, подчерта лидерът на партията.

До настоящата ситуация се стигна, след като правителството с министър-председател Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести. Демонстрациите започнаха заради недоволство от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро, а впоследствие прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в страната и чужбина.

Консултациите на „Дондуков“ 2 започнаха в понеделник с ГЕРБ-СДС. От името на коалицията Деница Сачева заяви, че формацията няма намерение да участва в съставянето на нов кабинет в рамките на този парламент. Тя призова президентът да насрочи възможно най-скоро предсрочни избори и да обяви собствен политически проект, както и направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След тях при президента се явиха представители на ПП–ДБ, които също заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно. Според тях приоритетите в момента са приемането на удължителен закон за бюджета, въвеждането на 100% машинен вот и снемането на охраната на НСО от депутатите.

Трети проведоха консултации от „Възраждане“, като поставиха като основни искания предсрочни избори, преработване на бюджета и свикване на КСНС. Те настояха още за провеждане на референдум за запазване на българския лев, отсрочка на влизането в еврозоната с една година и преходен период от шест месеца вместо един.

От „ДПС – Ново начало“ заявиха, че подкрепят удължителния бюджет, макар да го определят като не най-доброто решение, и изразиха мнение, че политическият живот на този парламент е приключил.

„БСП – Обединена левица“ информира президента, че е предложила ново разглеждане на редовния бюджет, тъй като удължителният закон, по думите им, крие сериозни рискове за социалните придобивки на уязвимите групи.

От „Има такъв народ“ заявиха, че не е разумно да се търси ново преконфигуриране на мнозинствата в рамките на 51-вото Народно събрание.

Съгласно конституционната процедура президентът Румен Радев ще проведе консултации с всички парламентарни групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на правителство. Първият мандат ще бъде даден на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. При неуспех вторият ще отиде при ПП–ДБ, а третият – във формация по избор на държавния глава.

Ако и трите опита за съставяне на кабинет се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебно правителство и насрочва предсрочни избори в срок до два месеца.