      четвъртък, 18.12.25
          Мирчев: Христо Иванов не е ползвал охрана от НСО

          Снимка: БГНЕС
          Христо Иванов никога не е получавал охрана и шофьор от НСО, заяви Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

          Той допълни, че днес комисията ще поиска прекратяване на охраната на Делян Пеевски.

          Очакват се подробности.

