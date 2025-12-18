Мирчев: Христо Иванов не е ползвал охрана от НСО

Христо Иванов никога не е получавал охрана и шофьор от НСО, заяви Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

- Реклама -

Той допълни, че днес комисията ще поиска прекратяване на охраната на Делян Пеевски.

Очакват се подробности.