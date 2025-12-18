НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Митничари хванаха живи корали в автобус – първи такъв случай на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ)

          0
          35
          Снимка: Агенция "Митници"
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Пет екзотични живи корала, укрити в товарното отделение на автобус, бяха открити от митническите служители на МП „Капитан Андреево“ – първи подобен случай в тяхната практика.

          - Реклама -
          Снимка Агенция Митници

          Автобусът, с чужда регистрация, е пътувал от Турция през България към Северна Македония. На борда му имало 36 пътници и двама шофьори, които заявили, че нямат стоки за деклариране.

          Опашка от 15 км на „Капитан Андреево“: Блокадите в Гърция парализираха трафика Опашка от 15 км на „Капитан Андреево“: Блокадите в Гърция парализираха трафика

          След анализ на риска превозното средство е било подложено на щателна проверка. В багажното отделение митническите служители открили бяла стиропорена кутия, скрита сред пътнически чанти. В нея се намирали пет прозрачни плика с вода, всеки съдържащ по един жив корал.
          Вторият шофьор признал, че коралите са негови, но не представил никакви документи.

          Коралите са иззети съгласно Европейския регламент за защита на дивата флора и фауна и Закона за биологичното разнообразие. Първоначалната експертна проверка показва, че те са пет различни вида и имат природозащитен статут.

          След разкриването на контрабандата, живите корали незабавно са транспортирани в Регионалния природонаучен музей – Пловдив, където са осигурени подходящи условия за тяхното съхранение.

          На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти

          На нарушителя – 33-годишен македонски гражданин – е съставен акт за контрабанда.

          През последните години митничарите са пресекли няколко опита за нелегален пренос на корали, но досега всички са били вкаменени, а не живи.

          Снимка Агенция Митници

          Пет екзотични живи корала, укрити в товарното отделение на автобус, бяха открити от митническите служители на МП „Капитан Андреево“ – първи подобен случай в тяхната практика.

          - Реклама -
          Снимка Агенция Митници

          Автобусът, с чужда регистрация, е пътувал от Турция през България към Северна Македония. На борда му имало 36 пътници и двама шофьори, които заявили, че нямат стоки за деклариране.

          Опашка от 15 км на „Капитан Андреево“: Блокадите в Гърция парализираха трафика Опашка от 15 км на „Капитан Андреево“: Блокадите в Гърция парализираха трафика

          След анализ на риска превозното средство е било подложено на щателна проверка. В багажното отделение митническите служители открили бяла стиропорена кутия, скрита сред пътнически чанти. В нея се намирали пет прозрачни плика с вода, всеки съдържащ по един жив корал.
          Вторият шофьор признал, че коралите са негови, но не представил никакви документи.

          Коралите са иззети съгласно Европейския регламент за защита на дивата флора и фауна и Закона за биологичното разнообразие. Първоначалната експертна проверка показва, че те са пет различни вида и имат природозащитен статут.

          След разкриването на контрабандата, живите корали незабавно са транспортирани в Регионалния природонаучен музей – Пловдив, където са осигурени подходящи условия за тяхното съхранение.

          На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти На „Капитан Андреево“ иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти

          На нарушителя – 33-годишен македонски гражданин – е съставен акт за контрабанда.

          През последните години митничарите са пресекли няколко опита за нелегален пренос на корали, но досега всички са били вкаменени, а не живи.

          Снимка Агенция Митници

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сачева: Гъвкавото работно време е шанс за баланс между работа и личен живот

          Десислава Димитрова -
          Все повече хора разпознават гъвкавото работно време и работата от вкъщи като начин да постигнат по-добър баланс между личния и професионалния живот.
          Политика

          Парламентът разшири правото на гъвкаво работно време за родители на деца до 12 години

          Дамяна Караджова -
          Родителите и осиновителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да работят на гъвкаво работно време през цялата година.
          Политика

          Пеевски: Ще поискам комисията да прецени необходимостта от моята охрана

          Десислава Димитрова -
          Делян Пеевски заяви, че още днес ще поиска комисията да прегледа необходимостта от предоставената му охрана, като подчерта, че ще приеме нейното решение.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions