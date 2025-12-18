Митничари хванаха живи корали в автобус – първи такъв случай на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ)

Пет екзотични живи корала, укрити в товарното отделение на автобус, бяха открити от митническите служители на МП „Капитан Андреево“ – първи подобен случай в тяхната практика.

Снимка Агенция Митници

Автобусът, с чужда регистрация, е пътувал от Турция през България към Северна Македония. На борда му имало 36 пътници и двама шофьори, които заявили, че нямат стоки за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е било подложено на щателна проверка. В багажното отделение митническите служители открили бяла стиропорена кутия, скрита сред пътнически чанти. В нея се намирали пет прозрачни плика с вода, всеки съдържащ по един жив корал.

Вторият шофьор признал, че коралите са негови, но не представил никакви документи.

Коралите са иззети съгласно Европейския регламент за защита на дивата флора и фауна и Закона за биологичното разнообразие. Първоначалната експертна проверка показва, че те са пет различни вида и имат природозащитен статут.

След разкриването на контрабандата, живите корали незабавно са транспортирани в Регионалния природонаучен музей – Пловдив, където са осигурени подходящи условия за тяхното съхранение.

На нарушителя – 33-годишен македонски гражданин – е съставен акт за контрабанда.

През последните години митничарите са пресекли няколко опита за нелегален пренос на корали, но досега всички са били вкаменени, а не живи.