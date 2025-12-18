Mozilla превръща Firefox в AI браузър до три години

Firefox ще надхвърли представата за класически интернет браузър. Mozilla обяви амбициозен план за трансформиране на Firefox в браузър, задвижван от изкуствен интелект, като целта е това да се случи в рамките на следващите три години.
Плановете бяха потвърдени от новия главен изпълнителен директор на Mozilla Антъни Ензор-ДеМео, който заяви, че под негово ръководство Firefox ще се развие в цялостна AI платформа, а не просто инструмент за сърфиране в интернет.
Mozilla вече е започнала работа по проекта. Само преди месец компанията представи AI Window – нов режим с изкуствен интелект, интегриран във Firefox, който е първа стъпка към по-мащабната трансформация.
По думите му потребителите често губят ориентир в системи, които изглеждат персонализирани, но работят по напълно неясен начин, особено когато става дума за данни, поверителност и прозрачност.
Новата визия на компанията предвижда Firefox да се развие от самостоятелен браузър в по-широка екосистема от надежден софтуер, като същевременно остане основният продукт на Mozilla.
От Mozilla уверяват, че защитата на личните данни и поверителността ще останат водещ приоритет, а всички функции, свързани с изкуствен интелект, ще могат да бъдат изцяло деактивирани от потребителите.
Въпреки това, първоначалните реакции в социалните мрежи са предимно негативни. Част от потребителите изразяват недоверие към усилията на големите технологични компании да интегрират изкуствен интелект във все повече продукти, опасявайки се от злоупотреби с данни и липса на прозрачност.
