Mozilla превръща Firefox в AI браузър до три години

Firefox ще надхвърли представата за класически интернет браузър. Mozilla обяви амбициозен план за трансформиране на Firefox в браузър, задвижван от изкуствен интелект, като целта е това да се случи в рамките на следващите три години.

Плановете бяха потвърдени от новия главен изпълнителен директор на Mozilla Антъни Ензор-ДеМео, който заяви, че под негово ръководство Firefox ще се развие в цялостна AI платформа, а не просто инструмент за сърфиране в интернет.

Mozilla вече е започнала работа по проекта. Само преди месец компанията представи AI Window – нов режим с изкуствен интелект, интегриран във Firefox, който е първа стъпка към по-мащабната трансформация.

„Когато се присъединих към Mozilla, беше ясно, че доверието ще бъде определящ проблем в технологиите, а браузърът – бойното поле. Изкуственият интелект вече променя начина, по който хората търсят информация, пазаруват и вземат решения“, заяви Ензор-ДеМео.

По думите му потребителите често губят ориентир в системи, които изглеждат персонализирани, но работят по напълно неясен начин, особено когато става дума за данни, поверителност и прозрачност.

„Ще действаме незабавно. Изкуственият интелект променя софтуера. Браузърите се превръщат в контролен център за нашия дигитален живот. Тези промени са в полза на Mozilla“, подчерта той.

Новата визия на компанията предвижда Firefox да се развие от самостоятелен браузър в по-широка екосистема от надежден софтуер, като същевременно остане основният продукт на Mozilla.

„Firefox ще се превърне в модерен AI браузър и ще поддържа ново поколение добавки – както иновативни, така и вече утвърдени“, заяви изпълнителният директор.

От Mozilla уверяват, че защитата на личните данни и поверителността ще останат водещ приоритет, а всички функции, свързани с изкуствен интелект, ще могат да бъдат изцяло деактивирани от потребителите.

Въпреки това, първоначалните реакции в социалните мрежи са предимно негативни. Част от потребителите изразяват недоверие към усилията на големите технологични компании да интегрират изкуствен интелект във все повече продукти, опасявайки се от злоупотреби с данни и липса на прозрачност.