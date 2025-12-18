НА ЖИВО
          МВР спира ПОС терминалите и електронните услуги около Нова година заради въвеждането на еврото

          Порталът за електронни административни услуги (ПЕАУ) на Министерството на вътрешните работи ще бъде временно недостъпен в края на декември и началото на януари. Причината за планираното прекъсване е въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, което налага извършването на необходимите технологични и конфигурационни промени в системите.

          Според официалната информация, достъпът до портала ще бъде преустановен в периода от 12.00 часа на 31 декември до 18.00 часа на 1 януари 2026 г.

          Ограниченията ще засегнат и физическите плащания с банкови карти. На 31 декември и 1 януари няма да бъде възможно погасяването на глоби по Закона за движение по пътищата чрез мобилните ПОС устройства, с които са оборудвани патрулните автомобили на МВР. Картови плащания няма да се извършват и на терминалните устройства в районните управления, в секторите и отделите на „Пътна полиция“ към СДВР и областните дирекции, както и на граничните контролно-пропускателни пунктове. Мярката важи и за звената „Български документи за самоличност“, както и за всички останали структури на вътрешното министерство.

          Порталът за електронни административни услуги (ПЕАУ) на Министерството на вътрешните работи ще бъде временно недостъпен в края на декември и началото на януари. Причината за планираното прекъсване е въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, което налага извършването на необходимите технологични и конфигурационни промени в системите.

          Според официалната информация, достъпът до портала ще бъде преустановен в периода от 12.00 часа на 31 декември до 18.00 часа на 1 януари 2026 г.

          Ограниченията ще засегнат и физическите плащания с банкови карти. На 31 декември и 1 януари няма да бъде възможно погасяването на глоби по Закона за движение по пътищата чрез мобилните ПОС устройства, с които са оборудвани патрулните автомобили на МВР. Картови плащания няма да се извършват и на терминалните устройства в районните управления, в секторите и отделите на „Пътна полиция" към СДВР и областните дирекции, както и на граничните контролно-пропускателни пунктове. Мярката важи и за звената „Български документи за самоличност", както и за всички останали структури на вътрешното министерство.

