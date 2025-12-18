МВР временно спира електронните услуги и картовите плащания заради преминаването към еврото

Във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в България, МВР обяви временно прекъсване на достъпа до Портала за електронни административни услуги (ПЕАУ) и до ПОС терминалите за картови плащания. Причината са технологични и конфигурационни промени, необходими за прехода към новата парична система.

Недостъпност на ПЕАУ

Порталът ще бъде недостъпен от 12:00 ч. на 31 декември до 18:00 ч. на 1 януари 2026 г. Това временно ограничение засяга подаване на заявления, проверка на административни документи и всички онлайн услуги, предлагани от платформата.

Прекъсване на картовите плащания

В същия период няма да функционират и картовите плащания чрез мобилните ПОС устройства в патрулните автомобили, както и през стационарните ПОС терминали в районните управления, звената на „Пътна полиция“, на граничните пунктове и в службите „Български документи за самоличност“.

Това означава, че гражданите няма да могат да заплащат глоби по ЗДвП с карта на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г.

Какво да правят гражданите

При необходимост от плащане на глоби в периода на прекъсването, служителите на МВР ще насочват към алтернативни начини за разплащане. Подробна информация е публикувана на сайта на „Пътна полиция“ в секция „Административни услуги“, тема „Заплащане на глоби за извършени нарушения“.

Линк към информацията: https://www.mvr.bg/opp