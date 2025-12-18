НА ЖИВО
      четвъртък, 18.12.25
          MWM: САЩ ускоряват модернизацията на Patriot заради руските „Искандер"

          Искандер удря Patriot
          Искандер удря Patriot
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Армията на САЩ обяви стартирането на програма за модернизация на зенитно-ракетните системи Patriot на базата на трудностите, които комплексът е срещнал в отразяването на атаките с „Искандер-М“ в Украйна. Основната цел е да им се даде възможност да прехващат цели по курсове за преследване, пише Military Watch Magazine (MWM).

          В момента пусковите установки M903 имат наклонена конструкция. Преди изстрелване те трябва да бъдат физически насочени към целта. Те могат да се въртят наляво и надясно, но само в рамките на зрителното поле на радара, което е ограничено до 90 градуса. Рязкото завъртане на ракетата по курс за преследване обаче отнема значително време, което намалява шансовете за прехващане.

          Модернизацията включва нов софтуер и нова пускова установка. Тя се разработва като част от проекта Universal Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML). Като цяло фокусът е върху прехода към по-универсална и гъвкава система за изстрелване.

          Пентагонът изрично заявява, че опитът от използването на Patriot в Украйна е изиграл ключова роля в тези промени, главно поради сложните маневри на целите по време на последната фаза на траекторията им. Това се отнася за ракетите „Искандер-М“, които се отклоняват от курса си или пикират рязко, което значително намалява ефективността на прехващането.

          Миналата година Lockheed Martin проведе тестове за вертикално изстрелване на ракетата PAC 3 MSE. Те използваха контейнера за изстрелване Mk 70, базиран на военноморската система Mk 41. Тези тестове бяха насочени предимно към военноморски мисии, но разработките бяха внедрени и за наземни системи.

          В ход е и разработването на нови радари LTAMDS. Те трябва да осигурят 360-градусово покритие и да подобрят откриването и проследяването на цели.

