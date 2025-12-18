MWM: САЩ ускоряват модернизацията на Patriot заради руските „Искандер“

Армията на САЩ обяви стартирането на програма за модернизация на зенитно-ракетните системи Patriot на базата на трудностите, които комплексът е срещнал в отразяването на атаките с „Искандер-М“ в Украйна. Основната цел е да им се даде възможност да прехващат цели по курсове за преследване, пише Military Watch Magazine (MWM).

В момента пусковите установки M903 имат наклонена конструкция. Преди изстрелване те трябва да бъдат физически насочени към целта. Те могат да се въртят наляво и надясно, но само в рамките на зрителното поле на радара, което е ограничено до 90 градуса. Рязкото завъртане на ракетата по курс за преследване обаче отнема значително време, което намалява шансовете за прехващане.

Модернизацията включва нов софтуер и нова пускова установка. Тя се разработва като част от проекта Universal Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML). Като цяло фокусът е върху прехода към по-универсална и гъвкава система за изстрелване.

Пентагонът изрично заявява, че опитът от използването на Patriot в Украйна е изиграл ключова роля в тези промени, главно поради сложните маневри на целите по време на последната фаза на траекторията им. Това се отнася за ракетите „Искандер-М“, които се отклоняват от курса си или пикират рязко, което значително намалява ефективността на прехващането.

Миналата година Lockheed Martin проведе тестове за вертикално изстрелване на ракетата PAC 3 MSE. Те използваха контейнера за изстрелване Mk 70, базиран на военноморската система Mk 41. Тези тестове бяха насочени предимно към военноморски мисии, но разработките бяха внедрени и за наземни системи.

В ход е и разработването на нови радари LTAMDS. Те трябва да осигурят 360-градусово покритие и да подобрят откриването и проследяването на цели.