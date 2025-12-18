НА ЖИВО
          Наполи победи Милан с 2:0

          Нерес и Хьойлунд донесоха успеха на „партенопейците“ в Саудитска Арабия

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наполи си осигури място на финала за Суперкупата на Италия, след като победи Милан с 2:0 в полуфиналния сблъсък, игран на саудитска земя.

          Отборът от Неапол взе инициативата още през първата част и поведе в 39-ата минута, когато Давид Нерес намери мрежата. След почивката „партенопейците“ затвърдиха превъзходството си, а в 63-ата минута Расмус Хьойлунд сложи точка на спора с второ попадение.

          В другия полуфинал Интер ще се изправи срещу Болоня утре. Финалът за трофея ще се състои на 22 декември в Рияд, където Наполи ще очаква своя съперник.

