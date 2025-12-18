Най-голямата коледна програма на България – „Коледна магия“ по „Евроком“ с водещ Владислав Славов

На 25 декември от 21:00 часа телевизия „Евроком“ и предаването „Вечните песни на България“ канят зрителите на най-мащабния коледен телевизионен спектакъл в страната – вечер, посветена на традицията, музиката и живия български дух.

Владислав Славов събира около Коледната трапеза най-големите български изпълнители, а за поредна година е домакин на Коледната вечер по телевизия „Евроком“, превръщайки ефира в пространство за среща на поколения, памет и емоция, където вечните български песни звучат с нова сила.

Под знака на „Коледна магия“ на една сцена се срещат емблематичните гласове на българската народна песен: проф. Бинка Добрева, Квартет „Славей“, Райко Кирилов, Йорданка Варджийска, Руска Стоименова, Юнона, Сестри Бисерови, Христина Маркова – имена, оставили траен отпечатък в културната история на България.

Специален гост на празничната вечер ще бъде легендата на сръбската музика Бобан Здравкович, който ще допринесе за балканската атмосфера и ще превърне вечерта в символ на музикално единение и празнична топлота.

Коледното тържество ще бъде допълнено от фолклорните ансамбли „Майсторите на танца“ и „Ми Ре Ла“, които с вихъра на българските хора, багрите на носиите и силата на ритъма ще превърнат сцената в истински празник на фолклора и традицията.

25 декември от 21:00 часа – само по телевизия Евроком. „Коледна магия“ – Коледа, събрала България около една трапеза.