„Не храни прасето с твоите пари“: Нов протест и срещу еврото тази вечер

Граждани се събраха на протест срещу въвеждането на еврото пред сградата на Община Шумен. Демонстрацията е била организирана чрез социалните мрежи.

- Реклама -

Присъстващите скандираха „Не на еврото“, след което от тонколони бяха пуснати химнът на Република България, както и песен за капитан Петко войвода и други патриотични песни. Протестиращите носеха плакати с надписи „Не храни прасето с твоите пари“ и „Искаме си лева“.

Протестът премина под засилено полицейско присъствие. Временно беше ограничено движението по централния булевард „Славянски“ в района на административната сграда на Общината.

По-рано днес секретарят на Община Шумен Христо Павлов съобщи, че демонстрацията не е била предварително обявена.

Шуменци протестираха срещу приемането на еврото и вчера, когато демонстрация се проведе пред сградата на областната администрация.