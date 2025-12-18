НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          „Не храни прасето с твоите пари“: Нов протест и срещу еврото тази вечер

          Снимка: БГНЕС
          Граждани се събраха на протест срещу въвеждането на еврото пред сградата на Община Шумен. Демонстрацията е била организирана чрез социалните мрежи.

          Присъстващите скандираха „Не на еврото“, след което от тонколони бяха пуснати химнът на Република България, както и песен за капитан Петко войвода и други патриотични песни. Протестиращите носеха плакати с надписи „Не храни прасето с твоите пари“ и „Искаме си лева“.

          Протестът премина под засилено полицейско присъствие. Временно беше ограничено движението по централния булевард „Славянски“ в района на административната сграда на Общината.

          По-рано днес секретарят на Община Шумен Христо Павлов съобщи, че демонстрацията не е била предварително обявена.

          Шуменци протестираха срещу приемането на еврото и вчера, когато демонстрация се проведе пред сградата на областната администрация.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

