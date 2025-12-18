Никола Цолов: Искам да си осигуря някой тест във Формула 1

Никола Цолов е доволен от дебюта си във Формула 2 и заяви, че целта му е да постига добри резултати и през новия сезон. Българският пилот се надява да кара и за Ред Бул във Ф1, дори и да става въпрос само за тестове.

Цолов дебютира във Формула 2 в стартовете в Катар и ОАЕ, където завърши съответно седми и 12-и в основните състезания, както и десети и трети в спринтовете на „Лусаил“ и „Яс Марина“.

„Със сигурност искам да завършвам през цялото време в топ 5. Това е нещо, което вече направих в тези два кръга и вярвам, че е напълно постижимо догодина. Горе-долу това ми е целта – нямам нещо конкретно, но искам да имам добри уикенди и впечатляващи резултати. Постоянството е важно, но за мен също така е много важно да имаш на моменти много добри уикенди, защото това те различава от другите и те прави специален. Постоянството се изгражда и мисля, че е много по-лесно за достигане, отколкото максималното представяне, което можеш да постигнеш“, започна българинът в Q&A сесия.

„Това ми беше целта, идвайки тази година – освен да си осигуря седалка във Формула 2, също така да си осигуря някой тест във Формула 1, за да видим как се развиват нещата. Напълно вярвам, че това е доста възможно, така че с нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул и може би в 7 часа сутринта да ми кажат, че трябва да карам. Никога не знаеш кога ще ти дойде моментът, затова съм подготвен през цялото време“, продължи той.

„Колите са както толкова близки, толкова и различни. Мисля, че във Формула 2 има по-тежка кола като цяло. Самото й поведение в някои моменти е много близко до новата Формула 3 през тази година, но проблемите просто са по 10 или по 20. В момента, в който тръгнеш да изгубваш колата във Формула 3, като дадеш малко газ, задницата става по-мирна и можеш да стабилизираш колата в средата на завоя. Във Формула 2 в момента, в който я изпуснеш, наистина я губиш и нямаш почти никакъв шанс да я овладееш. Да не говорим, че воланът е скандално тежък“, каза още той относно опита си във Ф2 в изминалите две състезания.

Цолов води битка с Рафаел Камара и беше победен от него във Формула 3, като двамата се впускат един срещу друг и през новия сезон във Ф2. „Надявам се пак да имаме една готина битка заедно. Той със сигурност отново е в отбор, с който трудно ще се борим – все пак е добър и има добра кола. Аз съм в моето семейство – Кампос, така че ако ние успеем да се сработим добре, би трябвало да можем да се борим с тях. Гледайки към тази година, може би са с няколко стъпки пред нас, но смятам, че със сигурност ще има битки, които ще бъдат интересни“.

„Никой не знае каква е ситуацията в момента. Той ми звънна в деня преди да напусне, за да ми съобщи, че ще напуска. Като го питах дали има някой, който ще го замести, той каза, че още не се знае. Честно казано не знам нищо по въпроса, но той ми каза, че всичко ще си остане същото. Пак ще трябва да даваш всичко от себе си да печелиш състезания. Как се представяш на пистата е най-важното, няма никакви други фактори. Може би с неговото напускане няма да е толкова спонтанно всичко, няма да има такива бързи решения. Благодарение на него Ред Бул успяха да подпишат с мен и да ме вземат толкова бързо и спонтанно. Може би ще стане повече като нормална академия, но със сигурност всичко ще остане по същия начин“, коментира Цолов напускането на дългогодишния съветник на Ред Бул Хелмут Марко, създател на Академията на отбора, за който се подвизава родният състезател.

Новият сезон във Формула 2 започва в Мелбърн, Австралия през уикенда на 6-8 март.