      четвъртък, 18.12.25
          Нинова: БСП се продаде на Борисов и Пеевски за пет поста и пари

          Лидерът на партия „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към настоящото ръководство на социалистите в ефира на бТВ. Според нея столетницата е била превърната в „поредната изхвърлена патерица“ на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски.

          В предаването „Лице в лице“ Нинова заяви, че е станала свидетел на политическа търговия, която тя самата е отхвърляла през годините. „Била съм лидер и на мен са ми правени същите оферти като тази, която тези момчета приеха – за пари, за постове, за обществени поръчки. Отказвала съм винаги, защото не искам да съм зависим човек“, коментира тя. Според нея бившите ѝ съпартийци „се продадоха много лесно за пет поста“, докато тя е избрала да запази морала в политиката.

          Нинова очерта и приоритетите на своята нова формация, като настоя за сериозни реформи в Народното събрание. Тя предложи намаляване на броя на народните представители. „Трябва да се намали броят на депутатите. Били сме 240 при 9 млн. население. Сега сме 6,5 и затова трябва да са 150“, аргументира се тя. Допълнително Нинова призова за отнемане на депутатските имунитети и ограничаване на престоя в парламента до три мандата, за да не се превръща това в „доживотна професия“.

          По отношение на икономическата ситуация, Нинова прогнозира социално напрежение след Нова година заради растящите цени и липсата на мерки. Тя разкритикува и хаоса с държавните финанси, отбелязвайки, че се обсъждат три различни бюджета, включително такъв за 2026 г. Основната ѝ критика бе насочена към автоматичното индексиране на възнагражденията на висшите държавници. „Едно единствено нещо го има като червена линия и в трите – заплатите на депутатите и на още 250 души в държавата. Ще се вдигат автоматично на всеки три месеца, независимо от състоянието на държавата и на икономиката“, подчерта тя.

          В заключение Корнелия Нинова заяви, че отстраняването ѝ от БСП е било с цел партията да бъде овладяна от „модела на завладяната държава“, срещу който тя протестира от десетилетие.

