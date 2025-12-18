НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Нов протест събира граждани в Триъгълника на властта

          0
          68
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          ПП–ДБ зоват за нов протест след турбулентния бюджетен ден в парламента

          - Реклама -

          На фона на силните сътресения в политическия живот и динамичния работен ден на депутатите в сряда, белязан от поредица обрати около бюджета, от „Продължаваме Промяната–Демократична България“ отправиха призив към гражданите за нов протест. Демонстрацията е насрочена в Триъгълника на властта и бе обявена от кулоарите на парламента.

          По думите на организаторите управляващите са направили пореден опит редовният бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков, да бъде внесен за обсъждане и гласуване.

          Борбата за лева: Движение „Дойран 2025“ с протест в София Борбата за лева: Движение „Дойран 2025“ с протест в София

          От ГЕРБ-СДС и ИТН коментираха, че случилото се представлява политически тест за народните представители от ПП–ДБ. Въпреки призивите на БСП да не се предприема нова стъпка назад, удължителният закон за бюджета в крайна сметка беше приет на първо и второ четене.

          От Столичната полиция заявиха пред NOVA, че организаторите вече са уведомили общината, а силовите структури са в готовност и режим на подготовка.

          ПП–ДБ зоват за нов протест след турбулентния бюджетен ден в парламента

          - Реклама -

          На фона на силните сътресения в политическия живот и динамичния работен ден на депутатите в сряда, белязан от поредица обрати около бюджета, от „Продължаваме Промяната–Демократична България“ отправиха призив към гражданите за нов протест. Демонстрацията е насрочена в Триъгълника на властта и бе обявена от кулоарите на парламента.

          По думите на организаторите управляващите са направили пореден опит редовният бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков, да бъде внесен за обсъждане и гласуване.

          Борбата за лева: Движение „Дойран 2025“ с протест в София Борбата за лева: Движение „Дойран 2025“ с протест в София

          От ГЕРБ-СДС и ИТН коментираха, че случилото се представлява политически тест за народните представители от ПП–ДБ. Въпреки призивите на БСП да не се предприема нова стъпка назад, удължителният закон за бюджета в крайна сметка беше приет на първо и второ четене.

          От Столичната полиция заявиха пред NOVA, че организаторите вече са уведомили общината, а силовите структури са в готовност и режим на подготовка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мирчев: Христо Иванов не е ползвал охрана от НСО

          Десислава Димитрова -
          Христо Иванов никога не е получавал охрана и шофьор от НСО, заяви Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.
          Други

          България представя първите осем изтребителя F-16 Block 70

          Десислава Димитрова -
          Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов ще присъстват на официалната церемония, с която се отбелязва завършването на доставките по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 за България.
          Крими

          Мъж наряза гумите на десетки коли в „Мотописта“

          Дамяна Караджова -
          Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал „Мотописта“, като по данни на потърпевшите засегнатите коли са между 20 и 30.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions