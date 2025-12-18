Нов протест събира граждани в Триъгълника на властта

ПП–ДБ зоват за нов протест след турбулентния бюджетен ден в парламента

На фона на силните сътресения в политическия живот и динамичния работен ден на депутатите в сряда, белязан от поредица обрати около бюджета, от „Продължаваме Промяната–Демократична България“ отправиха призив към гражданите за нов протест. Демонстрацията е насрочена в Триъгълника на властта и бе обявена от кулоарите на парламента.

По думите на организаторите управляващите са направили пореден опит редовният бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков, да бъде внесен за обсъждане и гласуване.

От ГЕРБ-СДС и ИТН коментираха, че случилото се представлява политически тест за народните представители от ПП–ДБ. Въпреки призивите на БСП да не се предприема нова стъпка назад, удължителният закон за бюджета в крайна сметка беше приет на първо и второ четене.

От Столичната полиция заявиха пред NOVA, че организаторите вече са уведомили общината, а силовите структури са в готовност и режим на подготовка.