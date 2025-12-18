НА ЖИВО
          Нови правила за ваучерите за храна: Конвертиране в евро и срокове на валидност

          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Стойността на ваучерите за храна няма да бъде променена предвид настоящата ситуация с бюджета, а единствено ще бъде превалутирана. Максималната сума ще възлиза на 102,26 евро. За ползвателите на дигитални ваучери тази трансформация ще бъде изцяло техническа.

          Това разясни пред БНР Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. От браншовата организация настояват към сегашната сума да се добавят 100 лева, или 50 евро. Това предложение среща подкрепа както от работодателските организации, така и от някои политически партии.

          „Такова увеличение би било съвсем резонно“, подчерта Обущарова и напомни, че последно ваучерите са увеличавани през 2022 г.

          Експертът направи и сравнителен анализ с други европейски държави. В Румъния ваучерите възлизат на около 190 евро на човек месечно, в Италия са около 200 евро, а във Франция достигат до около 300 евро.

          Според Обущарова тази социална придобивка не би трябвало да замества увеличение на заплатите. Тя изтъкна, че около 70-80 на сто от работодателите предоставят максималната стойност и масово са склонни да дават и повече, ако законодателството го позволява.

          В миналото се е случвало квотата да се изчерпи през летните или есенните месеци, което е налагало нейното увеличение в средата на годината – процес, възможен само чрез актуализация на бюджета, посочи още Обущарова.

          Все още съществуват и хартиени ваучери съгласно наредба на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), която към момента не позволява издаването на дигитални такива за работници на специален режим и условия на труд. Тези служители ще могат да ги използват и през следващата година с превалутиране на касата, ако срокът им на валидност е до дата през 2026 г. Ако обаче крайният срок е до края на 2025 г., е важно те да бъдат похарчени своевременно, уточни експертът.

          По думите на Таня Обущарова, ваучерите изсветляват както доходите на работещите, така и потреблението в страната.

