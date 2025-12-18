НА ЖИВО
          Одеса без трамваи вече седмица след удари по електропреносната мрежа

          Вече седмица Одеса е без трамваен транспорт, след като руски удари нанесоха сериозни щети по електропреносната мрежа на града.

          Жители споделят, че ежедневието им е станало значително по-трудно и по-несигурно. По думите им мирът е необходим, но не на всяка цена.

          Въпреки водените разговори Русия е засилила атаките си срещу Одеска област. В резултат около един милион домакинства са останали без електрозахранване. В града и региона е обявено извънредно положение.

