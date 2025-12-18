НА ЖИВО
          Ограничения за камиони над 12 т по празниците заради засиления трафик

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          По време на коледните и новогодишните почивни дни в определени часове ще бъде временно ограничавано движението на камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ – по цялата им дължина, както и по АМ „Хемус“ в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч.

          Мярката цели да улесни придвижването на леките автомобили, да увеличи пропускателната способност и да повиши безопасността, когато много хора пътуват.

          Временната организация се налага заради интензивния трафик и повишения риск от инциденти, особено при неправилни изпреварвания и образуване на колони от тежкотоварни автомобили.

          Периоди на забрана

          • 23 и 30 декември – ограничението за камиони над 12 т важи от 14 до 20 ч. за МПС, които напускат София.
          • 4 януари 2026 г. – забрана от 12 до 20 ч. за МПС над 12 т, пътуващи към София.

          Ограничението не важи за МПС, извършващи обществен превоз на пътници.

          Изключения

          • На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не се прилага за камиони над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се продукти, товари на температурен режим и ека́рисажни камиони.
          • На АМ „Тракия“ (п. в. „Ихтиман“ – „Вакарел“) в посока София ограничението не важи за ADR превози.

          Реверсивно движение

          В област Благоевград, на 23 и 24 декември между 10 и 20 ч., ще има реверсивно движение на път I-1/E-79 при връзката с АМ „Струма“ и п. в. „Симитли“.
          Ще се осигурят две ленти към Кулата и една към София. При нужда могат да бъдат въведени допълнителни промени от „Пътна полиция“.

          Препоръки към шофьорите

          Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава водачите:

          • да подготвят автомобилите си за зимни условия;
          • да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и дистанция;
          • да не изпреварват почистващата техника;
          • да използват обходни маршрути, когато е необходимо.

          Неподготвените автомобили могат да блокират движението и да затруднят работата на снегопочистващите машини.

