Ограничения за камиони над 12 т по празниците заради засиления трафик

По време на коледните и новогодишните почивни дни в определени часове ще бъде временно ограничавано движението на камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ – по цялата им дължина, както и по АМ „Хемус“ в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч.

Мярката цели да улесни придвижването на леките автомобили, да увеличи пропускателната способност и да повиши безопасността, когато много хора пътуват.

Временната организация се налага заради интензивния трафик и повишения риск от инциденти, особено при неправилни изпреварвания и образуване на колони от тежкотоварни автомобили.

Периоди на забрана

23 и 30 декември – ограничението за камиони над 12 т важи от 14 до 20 ч. за МПС, които напускат София .

4 януари 2026 г. – забрана от 12 до 20 ч. за МПС над 12 т, пътуващи към София.

Ограничението не важи за МПС, извършващи обществен превоз на пътници.

Изключения

На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не се прилага за камиони над 12 т, превозващи опасни товари (ADR) , живи животни , бързоразвалящи се продукти , товари на температурен режим и ека́рисажни камиони .

На АМ „Тракия" (п. в. „Ихтиман" – „Вакарел") в посока София ограничението не важи за ADR превози.

Реверсивно движение

В област Благоевград, на 23 и 24 декември между 10 и 20 ч., ще има реверсивно движение на път I-1/E-79 при връзката с АМ „Струма“ и п. в. „Симитли“.

Ще се осигурят две ленти към Кулата и една към София. При нужда могат да бъдат въведени допълнителни промени от „Пътна полиция“.

Препоръки към шофьорите

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава водачите:

да подготвят автомобилите си за зимни условия ;

; да се движат с повишено внимание , съобразена скорост и дистанция;

, съобразена скорост и дистанция; да не изпреварват почистващата техника;

почистващата техника; да използват обходни маршрути, когато е необходимо.

Неподготвените автомобили могат да блокират движението и да затруднят работата на снегопочистващите машини.