Отиде си легенда на българската борба – Боян Радев

Почина първият двукратен олимпийски шампион по борба на България Боян Радев. Тъжната новина беше съобщена от журналиста Иво Димитров.

Боян Радев е първият носител на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. Международният олимпийски комитет му връчва и „Трофей на президента“, а Международната федерация по борба го отличава със „Златна огърлица“ и го вписва на първо място в Залата на славата в Оклахома, САЩ. Спортен клуб „Левски“ го определя за спортист №1 на ХХ век. Той е и носител на орден „Стара планина“, I степен.

През състезателната си кариера Боян Радев дълги години защитава България в класическата борба в категория до 97 килограма. Роден е на 25 февруари 1942 г. в село Мошино, днес квартал на Перник.

Освен с изключителните си спортни успехи, Боян Радев е познат и като изтъкнат колекционер и дарител. Той е обявен за дарител №1 на Националния исторически музей, където има специална зала, носеща неговото име – „Дарение Боян Радев“. В нея са представени над 170 експоната от личната му колекция, сред които икони, църковна утвар, дърворезби и каменни пластики, включително три мраморни римски портрета от II–III век след Христа, дело на неизвестен, но изключително даровит скулптор.