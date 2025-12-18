Народното събрание гласува окончателно промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз. Според приетите текстове, лице, което предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа без разрешение, подлежи на наказание до 5 години лишаване от свобода и глоба в размер на 5000 лв. Това условие е валидно, ако извършителят вече е бил санкциониран по административен ред за същото деяние, предава БНР.

Законодателите предвидиха по-тежки наказания при наличието на користна цел и сговор. Ако деянието е извършено от две или повече лица, които са се сговорили предварително и действат с цел имотна облага, предвиденото наказание е до 6 години затвор и глоба до 20 000 лв.

Най-строгите санкции са предвидени за случаите на организирана престъпност и рецидив. До 8 години лишаване от свобода и глоба до 50 000 лева ще се налагат, ако деянието представлява опасен рецидив или извършителят е част от организирана престъпна група.

В рамките на гласуването в пленарната зала не бе прието предложението за налагане на наказание до 3 години затвор или пробация при нарушаване на стандартите за качество на предоставяната грижа. Конкретният повод за внасянето и разглеждането на тези законодателни промени станаха зачестилите случаи с т.нар. „домове на ужаси“ за възрастни хора.