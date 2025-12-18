НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Парламентът прие затвор и солени глоби за нелегални социални домове

          0
          24
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Народното събрание гласува окончателно промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз. Според приетите текстове, лице, което предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа без разрешение, подлежи на наказание до 5 години лишаване от свобода и глоба в размер на 5000 лв. Това условие е валидно, ако извършителят вече е бил санкциониран по административен ред за същото деяние, предава БНР.

          - Реклама -

          Законодателите предвидиха по-тежки наказания при наличието на користна цел и сговор. Ако деянието е извършено от две или повече лица, които са се сговорили предварително и действат с цел имотна облага, предвиденото наказание е до 6 години затвор и глоба до 20 000 лв.

          Най-строгите санкции са предвидени за случаите на организирана престъпност и рецидив. До 8 години лишаване от свобода и глоба до 50 000 лева ще се налагат, ако деянието представлява опасен рецидив или извършителят е част от организирана престъпна група.

          В рамките на гласуването в пленарната зала не бе прието предложението за налагане на наказание до 3 години затвор или пробация при нарушаване на стандартите за качество на предоставяната грижа. Конкретният повод за внасянето и разглеждането на тези законодателни промени станаха зачестилите случаи с т.нар. „домове на ужаси“ за възрастни хора.

          Народното събрание гласува окончателно промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира предоставянето на социални услуги без необходимия лиценз. Според приетите текстове, лице, което предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа без разрешение, подлежи на наказание до 5 години лишаване от свобода и глоба в размер на 5000 лв. Това условие е валидно, ако извършителят вече е бил санкциониран по административен ред за същото деяние, предава БНР.

          - Реклама -

          Законодателите предвидиха по-тежки наказания при наличието на користна цел и сговор. Ако деянието е извършено от две или повече лица, които са се сговорили предварително и действат с цел имотна облага, предвиденото наказание е до 6 години затвор и глоба до 20 000 лв.

          Най-строгите санкции са предвидени за случаите на организирана престъпност и рецидив. До 8 години лишаване от свобода и глоба до 50 000 лева ще се налагат, ако деянието представлява опасен рецидив или извършителят е част от организирана престъпна група.

          В рамките на гласуването в пленарната зала не бе прието предложението за налагане на наказание до 3 години затвор или пробация при нарушаване на стандартите за качество на предоставяната грижа. Конкретният повод за внасянето и разглеждането на тези законодателни промени станаха зачестилите случаи с т.нар. „домове на ужаси“ за възрастни хора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Сбогом на едно от големите имена на БНТ

          Пламена Ганева -
          На 96-годишна възраст почина Иванка Антонова, по рождение Гръбчева – емблематично име и доайен на телевизионните режисьори в Българската национална телевизия. Тя посвещава повече от...
          Политика

          Седем кандидати продължават към публично изслушване за европейски прокурор

          Пламена Ганева -
          Всички седем кандидати за европейски прокурор от България са допуснати до публично изслушване, след като в срок са представили необходимите документи за изискуем магистратски...
          Общество

          Българските ВВС влизат в нова ера с F-16 Block 70

          Пламена Ганева -
          Българските Военно-въздушни сили официално направиха крачка към нов етап в развитието си. На тържествена церемония в Трета авиобаза „Граф Игнатиево“ бяха представени осемте изтребителя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions