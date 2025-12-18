НА ЖИВО
          Парламентът разшири правото на гъвкаво работно време за родители на деца до 12 години

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Родителите и осиновителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да работят на гъвкаво работно време през цялата година. Това реши окончателно парламентът с приетите на второ четене промени в Кодекса на труда.

          Първоначално предложението предвиждаше тази възможност да се прилага само през лятната ваканция, но между двете четения беше внесено допълнение, което разшири обхвата му за цялата година. Депутатите одобриха промяната в пленарната зала.

          Измененията са внесени от Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и група народни представители.

          „За“ промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната–Демократична България“, „Възраждане“, „ДПС–Ново начало“, „БСП–Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“, както и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против“ бяха народните представители от „Морал, единство, чест“. С „въздържал се“ гласуваха трима депутати от ПП–ДБ и парламентарната група „Величие“.

