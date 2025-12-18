Парламентът разшири правото на гъвкаво работно време за родители на деца до 12 години

Родителите и осиновителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да работят на гъвкаво работно време през цялата година. Това реши окончателно парламентът с приетите на второ четене промени в Кодекса на труда.

- Реклама -

Първоначално предложението предвиждаше тази възможност да се прилага само през лятната ваканция, но между двете четения беше внесено допълнение, което разшири обхвата му за цялата година. Депутатите одобриха промяната в пленарната зала.

Измененията са внесени от Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и група народни представители.

„За“ промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната–Демократична България“, „Възраждане“, „ДПС–Ново начало“, „БСП–Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“, както и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против“ бяха народните представители от „Морал, единство, чест“. С „въздържал се“ гласуваха трима депутати от ПП–ДБ и парламентарната група „Величие“.