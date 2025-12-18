НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пеевски: Ще поискам комисията да прецени необходимостта от моята охрана

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Делян Пеевски заяви, че още днес ще поиска комисията да прегледа необходимостта от предоставената му охрана, като подчерта, че ще приеме нейното решение.

          - Реклама -
          Мирчев: Трудното за България тепърва предстои, Пеевски и Борисов управляват в тандем Мирчев: Трудното за България тепърва предстои, Пеевски и Борисов управляват в тандем

          Очакват се подробности.

          Делян Пеевски заяви, че още днес ще поиска комисията да прегледа необходимостта от предоставената му охрана, като подчерта, че ще приеме нейното решение.

          - Реклама -
          Мирчев: Трудното за България тепърва предстои, Пеевски и Борисов управляват в тандем Мирчев: Трудното за България тепърва предстои, Пеевски и Борисов управляват в тандем

          Очакват се подробности.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Хванаха наш олимпийски медалист с допинг

          Никола Павлов -
          Българският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев е дал положителна допинг проба, съобщи Международната агенция за тестване (ИТА). Агенцията, която ръководи независимата антидопингова...
          Здраве

          КРИБ защити частните болници от включване в Закона за обществените поръчки

          Дамяна Караджова -
          Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпрати отворено писмо до медиите, народните представители и Министерския съвет
          Общество

          WWF алармира: Новият план за „Витоша“ отваря вратата за застрояване на парка

          Десислава Димитрова -
          До 5 януари гражданите могат да изразят мнението си в рамките на общественото обсъждане относно предложението за промяна на плана за управление на Природен парк „Витоша“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions