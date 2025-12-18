Пленарният ден започна с декларация на „Величие“ за оставка на омбудсмана

Днешното пленарно заседание стартира с декларация на „Величие“, в която формацията настоява за оставка на омбудсмана и заместник-омбудсмана.
Според предварителната програма депутатите трябва да разгледат на второ четене промените в Кодекса на труда.
В дневния ред фигурира и първо четене на изменения в Закона за защита на растенията, внесени от Цвета Караянчева (ГЕРБ–СДС) и група народни представители.
Парламентът предстои да гласува също второ четене на промени в Наказателния кодекс, предложени от Министерския съвет.
