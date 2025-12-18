НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пленарният ден започна с декларация на „Величие“ за оставка на омбудсмана

          0
          60
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Днешното пленарно заседание стартира с декларация на „Величие“, в която формацията настоява за оставка на омбудсмана и заместник-омбудсмана.

          - Реклама -
          Ивелин Михайлов: Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията Ивелин Михайлов: Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията

          Според предварителната програма депутатите трябва да разгледат на второ четене промените в Кодекса на труда.

          В дневния ред фигурира и първо четене на изменения в Закона за защита на растенията, внесени от Цвета Караянчева (ГЕРБ–СДС) и група народни представители.

          Омбудсманът настоява за равен достъп до стартовите комплекти с евромонети Омбудсманът настоява за равен достъп до стартовите комплекти с евромонети

          Парламентът предстои да гласува също второ четене на промени в Наказателния кодекс, предложени от Министерския съвет.

          Днешното пленарно заседание стартира с декларация на „Величие“, в която формацията настоява за оставка на омбудсмана и заместник-омбудсмана.

          - Реклама -
          Ивелин Михайлов: Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията Ивелин Михайлов: Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията

          Според предварителната програма депутатите трябва да разгледат на второ четене промените в Кодекса на труда.

          В дневния ред фигурира и първо четене на изменения в Закона за защита на растенията, внесени от Цвета Караянчева (ГЕРБ–СДС) и група народни представители.

          Омбудсманът настоява за равен достъп до стартовите комплекти с евромонети Омбудсманът настоява за равен достъп до стартовите комплекти с евромонети

          Парламентът предстои да гласува също второ четене на промени в Наказателния кодекс, предложени от Министерския съвет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          АПС: Ние първи заявихме, че се задава модел „Пеевски“

          Никола Павлов -
          „Ние първи ясно заявихме още преди година и половина за задаването на модела „Пеевски“ и необходимостта от реакция.“ Това заяви председателят на парламентарната група...
          Други

          Гъста мъгла свали видимостта до 50 м по АМ „Тракия“ край Стара Загора

          Десислава Димитрова -
          Видимостта по автомагистрала „Тракия“ на територията на Стара Загора е силно намалена, достигайки до 50 метра, съобщи дежурният в Областното пътно управление.
          Общество

          Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс

          Никола Павлов -
          Народните представители обсъждат на второ четене предложените изменения в Семейния кодекс, които предизвикаха сериозно обществено напрежение и противоположни реакции – както подкрепа, така и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions