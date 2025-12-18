Почитаме свети Севастиан – воинът, който избра вярата пред властта

Днес Православната църква чества паметта на свети мъченик Севастиан – един от най-известните християнски светци от времето на римските гонения.

Свети Севастиан е роден в Медиоланум – днешно Милано, в средата на III век. Родителите му го възпитали в християнската вяра. Произхождайки от знатно семейство, той привлякъл вниманието на римския император Карин, който го назначил на висок военен пост. По-късно император Диоклетиан го издигнал до началник на първия преториански полк.

Въпреки високата си длъжност и голямата власт, която тя му давала, Севастиан останал верен на християнското си възпитание. Той бил човеколюбив, защитавал бедните и страдащите и закрилял християните, които често били подлагани на враждебно отношение от езическите държавни служители. С готовност подпомагал и нуждите на Римската църква, заради което папа Гай го удостоил със званието „защитник на Църквата“.

С разпространението на християнската вяра преследванията срещу християните се засилили. По времето на Диоклетиан започнало масово гонение, а в Рим и в цялата империя били образувани съдебни дела срещу вярващите. Те били обвинявани, че отказват да почитат езическите богове и самия император като божество.

По време на едно такова съдебно дело Севастиан открито заявил, че и той е християнин, с което изненадал всички присъстващи. Императорът незабавно заповядал да бъде убит, а Севастиан бил пронизан със стрели и оставен за мъртъв. Когато християни отишли да погребат тялото му, установили, че той все още е жив. След като се възстановил, Севастиан отново застанал пред Диоклетиан и го изобличил за жестокостите му.

Това довело до втория му арест. Светецът бил жестоко бичуван до смърт, а с мъченическата си кончина завинаги останал в историята на Църквата като свидетел на вярата.