НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Погром на софийските гробища: мъж с обвинение за 215 унищожени надгробия

          0
          62
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийска районна прокуратура привлече като обвиняем и задържа 29-годишен мъж с инициали Ж. И. за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни в Централните софийски гробища. Деянието е извършено на 10 декември.

          - Реклама -
          Задържаха мъж за фалшиви аварийни сигнали в радиоефира във Варна Задържаха мъж за фалшиви аварийни сигнали в радиоефира във Варна

          Според разследването общият размер на причинените материални щети възлиза на 100 000 лева.

          По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Мъжът е осъждан.

          Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

          Софийска районна прокуратура привлече като обвиняем и задържа 29-годишен мъж с инициали Ж. И. за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни в Централните софийски гробища. Деянието е извършено на 10 декември.

          - Реклама -
          Задържаха мъж за фалшиви аварийни сигнали в радиоефира във Варна Задържаха мъж за фалшиви аварийни сигнали в радиоефира във Варна

          Според разследването общият размер на причинените материални щети възлиза на 100 000 лева.

          По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Мъжът е осъждан.

          Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МВР спира ПОС терминалите и електронните услуги около Нова година заради въвеждането на еврото

          Пола Жекова -
          Порталът за електронни административни услуги (ПЕАУ) на Министерството на вътрешните работи ще бъде временно недостъпен в края на декември и началото на януари. Причината...
          Политика

          Консултациите при президента завършват утре с „Величие“

          Никола Павлов -
          В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“. Консултацията...
          Общество

          Най-голямата коледна програма на България – „Коледна магия“ по „Евроком“ с водещ Владислав Славов

          Никола Павлов -
          На 25 декември от 21:00 часа телевизия "Евроком" и предаването "Вечните песни на България“ канят зрителите на най-мащабния коледен телевизионен спектакъл в страната –...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions