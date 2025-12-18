Погром на софийските гробища: мъж с обвинение за 215 унищожени надгробия

Софийска районна прокуратура привлече като обвиняем и задържа 29-годишен мъж с инициали Ж. И. за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи и урни в Централните софийски гробища. Деянието е извършено на 10 декември.

Според разследването общият размер на причинените материални щети възлиза на 100 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Мъжът е осъждан.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.