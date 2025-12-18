Похищение в София завърши с пет ареста, още един участник се издирва

Петима души са задържани за отвличането на 42-годишен мъж в София, извършено през юли тази година. На трима от тях са повдигнати обвинения за противозаконно лишаване от свобода, а на други трима – за самото отвличане. Сред задържаните има и 27-годишна жена, която е освободена под парична гаранция от 3000 лева. Останалите четирима са с мярка за задържане до 72 часа, а още един човек се издирва.

След като успял да се върне в София, потърпевшият подал сигнал на телефон 112. В условията на неотложност разследващите са извършили претърсвания на множество адреси, иззели са доказателства, провели са разпити, назначени са експертизи и е извършен следствен експеримент. Това съобщи на брифинг заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова.

По събраните до момента доказателства става ясно, че късно вечерта на 1 юли мъжът е бил насилствено отведен с автомобил от адреса, на който живее. Двама от похитителите се представили за служители на МВР и го натоварили в колата. Жертвата е била държана против волята си на три различни места – в къща в софийското село Томпсън, в апартамент в Перник и в къща в София – от късните часове на 1 юли до ранните часове на 3 юли. По време на превозването му с лек автомобил на главата му била поставена торба.

Според държавното обвинение похитителите са взели ключовете за дома на мъжа, портфейла му с всички банкови карти, а впоследствие и телефона му, на който имал инсталирано приложение за онлайн банкиране. Под натиск той бил принуден да даде достъп до банковите си сметки. Разследва се теглене на пари от сметките му в Нови Искър, както и преводи на стойност 94 хиляди лева чрез онлайн банкиране. По данни на прокуратурата средствата впоследствие са били обърнати в криптовалути.

Основният мотив за отвличането са неуредени финансови отношения между пострадалия и част от участниците в престъплението. „Не разследваме група, става въпрос за обикновено съучастие”, подчерта Десислава Петрова. Тя уточни, че при доказване на вината обвиняемите за отвличане могат да получат присъди от 7 до 15 години „лишаване от свобода”, а тези за противозаконно лишаване от свобода – до 6 години затвор.

С помощта на специални разузнавателни средства от МВР е установено, че част от извършителите в миналото са се занимавали с нелегално превеждане на бежанци през границата. Разследването е разкрило и подготовка за второ отвличане – за целта вече е била осигурена и пригодена къща в Пловдив. Там е трябвало да бъде отведен друг „каналджия”, за когото имало информация, че разполага с над 1 милион долара в криптопортфейл.