      четвъртък, 18.12.25
          Война

          Полша приведе в пълна бойна готовност своите системи Patriot

          Patriot в Полша
          Patriot в Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ракетните системи Patriot в Полша са поставени на бойно дежурство и са в състояние на пълна бойна готовност. Това заяви министърът на отбраната на страната Владислав Косиняк-Камиш, цитиран от TVP.

          Ракетните системи „Пейтриът“ са приведени в бойна готовност и са в състояние на бойна готовност, според полския министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш.

          „Системата Patriot на 3-та зенитно-ракетна бригада е приведена в пълна готовност. Това е исторически момент“, заяви министърът.

          Според него това е ключов етап от изпълнението на програмата „Висла“, която създава интегрирана, многопластова система за противовъздушна отбрана на Полша, включваща противоракетни, зенитни и противодронови отбранителни системи.

          „Имаме интегрирана отбранителна програма, състояща се от няколко слоя. Средният слой е програмата „Висла“. След това идват „Нарев“, „Пилица“ и „Пилица Плюс“. Успоредно с това се развива програмата САН, обхващаща различни видове военно оборудване, включително системи за дронове и противодронове. Всичко това показва как изграждаме отбраната на полската държава. Това е най-скъпата част от цялата отбранителна архитектура на страната“, заяви той.

          Освен това, Косиняк-Камиш заяви, че между 2027 и 2029 г. на Полша ще бъдат доставени още 48 пускови установки Patriot, което ще засили отбранителната система на страната. Варшава също така ще изпълнява следващите етапи от програмата „Висла“ и ще интегрира всички системи за противовъздушна отбрана, включително пускови установки Patriot и самолети F-35.

          Припомняме, че през 2018 г. Полша подписа договор за закупуване на системи Patriot от САЩ. Споразумението предвижда закупуването на 16 пускови установки, 208 ракети и четири радара LTAMDS. Програмата „Висла“ предвижда създаването на „най-високия ешелон“ на полската противовъздушна отбрана – системи с обхват над 100 км, базирани на американските комплекси за противоракетна отбрана Patriot. В момента тя се състои от две батареи, всяка от които се състои от две огневи единици с четири пускови установки.

          Последвайте Евроком в Google News

