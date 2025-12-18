ПП-ДБ: Отново се опитват да отстранят Коцев, няма да стане по този начин!

От „Продължаваме промяната“ обвиниха Делян Пеевски, че отново е активирал Комисията за противодействие на корупцията (КПК) с цел да бъде отстранен законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев. Това се посочва в позиция на партията, разпространена до медиите.
- Реклама -
Според ПП действията са част от пореден опит за институционален натиск, след като по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията си в Общинската избирателна комисия във Варна да не подкрепят решение за освобождаване на Коцев.
От партията твърдят, че преди два дни КПК е поискала от Централната избирателна комисия информация за отпуските на кмета на Варна през последните месеци – нещо, което според тях е извън правомощията на комисията.
Според формацията с писмото си КПК упражнява натиск върху ЦИК, за да принуди Общинската избирателна комисия във Варна да се произнесе по жалбите срещу Благомир Коцев.
От партията определят случващото се като „поредния институционален произвол“ и заявяват, че няма да го допуснат.
В заключение от „Продължаваме промяната“ обявяват, че ще изразят категоричната си позиция и на предстоящия протест.
От „Продължаваме промяната“ обвиниха Делян Пеевски, че отново е активирал Комисията за противодействие на корупцията (КПК) с цел да бъде отстранен законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев. Това се посочва в позиция на партията, разпространена до медиите.
- Реклама -
Според ПП действията са част от пореден опит за институционален натиск, след като по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията си в Общинската избирателна комисия във Варна да не подкрепят решение за освобождаване на Коцев.
От партията твърдят, че преди два дни КПК е поискала от Централната избирателна комисия информация за отпуските на кмета на Варна през последните месеци – нещо, което според тях е извън правомощията на комисията.
Според формацията с писмото си КПК упражнява натиск върху ЦИК, за да принуди Общинската избирателна комисия във Варна да се произнесе по жалбите срещу Благомир Коцев.
От партията определят случващото се като „поредния институционален произвол“ и заявяват, че няма да го допуснат.
В заключение от „Продължаваме промяната“ обявяват, че ще изразят категоричната си позиция и на предстоящия протест.