      четвъртък, 18.12.25
          ПП-ДБ: Отново се опитват да отстранят Коцев, няма да стане по този начин!

          От „Продължаваме промяната“ обвиниха Делян Пеевски, че отново е активирал Комисията за противодействие на корупцията (КПК) с цел да бъде отстранен законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев. Това се посочва в позиция на партията, разпространена до медиите.

          Според ПП действията са част от пореден опит за институционален натиск, след като по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията си в Общинската избирателна комисия във Варна да не подкрепят решение за освобождаване на Коцев.

          „След като Бойко Борисов нареди на членовете на ОИК Варна от ГЕРБ да не гласуват за отстраняване на Благо Коцев, Пеевски включи любимата си бухалка – КПК“, се казва в позицията.

          От партията твърдят, че преди два дни КПК е поискала от Централната избирателна комисия информация за отпуските на кмета на Варна през последните месеци – нещо, което според тях е извън правомощията на комисията.

          Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици

          „Отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. Комисията няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения“, подчертават от „Продължаваме промяната“.

          Според формацията с писмото си КПК упражнява натиск върху ЦИК, за да принуди Общинската избирателна комисия във Варна да се произнесе по жалбите срещу Благомир Коцев.

          „Подходът е ясен – през КПК Пеевски изпраща послание на хората на Борисов в ОИК Варна да освободят Коцев като кмет на Варна“, заявяват от ПП.

          От партията определят случващото се като „поредния институционален произвол“ и заявяват, че няма да го допуснат.

          „Ясно е, че Пеевски го е страх от Коцев, защото той вече не е зад решетки и може да говори“, се посочва още в позицията.

          В заключение от „Продължаваме промяната“ обявяват, че ще изразят категоричната си позиция и на предстоящия протест.

          „Няма да позволим това безобразие. Няма да стане по този начин!“, заявяват от партията.

          Варненски съветници излизат от домашен арест срещу шестцифрени гаранции Варненски съветници излизат от домашен арест срещу шестцифрени гаранции

