      четвъртък, 18.12.25
          Премиерът Желязков ще представя България на заседанието на Европейския съвет

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министър-председателят Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 и 19 декември в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят широк кръг от ключови теми, сред които ситуацията в Украйна, следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, разширяването на Съюза, геоикономическите предизвикателства, европейската отбрана, миграцията и развитието на обстановката в Близкия изток.

          По време на заседанието ще бъде разгледана подкрепата за Украйна, включително финансовите и отбранителните ангажименти за периода 2026–2027 г., както и дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

          Желязков ще представи България на срещата ЕС–Западни Балкани в Брюксел

          Държавните и правителствените ръководители ще направят преглед на напредъка по подготовката на следващата многогодишна финансова рамка. Очаква се да бъдат обсъдени и конкретни стъпки за постигане на споразумение до края на 2026 г., с цел осигуряване на плавен старт на новите европейски програми през 2028 г.

          В дневния ред са включени още геоикономическите предизвикателства пред ЕС, мерките за повишаване на конкурентоспособността и стратегическата автономност на Съюза, както и изпълнението на вече приети решения в областта на европейската отбрана и сигурност. Лидерите ще обсъдят и миграционната политика, управлението на външните граници, както и действията на ЕС за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.

          По повод войната в Украйна президентът Володимир Зеленски предупреди за продължаваща ескалация от страна на Москва.

          „Днес отново чухме сигнали от Москва, че се готвят да превърнат следващата година в година на война. И тези сигнали не са само за нас. Много е важно нашите партньори не само да ги видят, но и да реагират – особено партньорите ни в Съединените щати, които често казват, че Русия иска да сложи край на войната. Но реториката и сигналите, идващи от Русия, са точно обратното и приемат формата на официални заповеди към армията им”, заяви Зеленски.

