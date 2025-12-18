Премиерът Желязков ще представя България на заседанието на Европейския съвет

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 и 19 декември в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят широк кръг от ключови теми, сред които ситуацията в Украйна, следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, разширяването на Съюза, геоикономическите предизвикателства, европейската отбрана, миграцията и развитието на обстановката в Близкия изток.

- Реклама -

По време на заседанието ще бъде разгледана подкрепата за Украйна, включително финансовите и отбранителните ангажименти за периода 2026–2027 г., както и дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Държавните и правителствените ръководители ще направят преглед на напредъка по подготовката на следващата многогодишна финансова рамка. Очаква се да бъдат обсъдени и конкретни стъпки за постигане на споразумение до края на 2026 г., с цел осигуряване на плавен старт на новите европейски програми през 2028 г.

В дневния ред са включени още геоикономическите предизвикателства пред ЕС, мерките за повишаване на конкурентоспособността и стратегическата автономност на Съюза, както и изпълнението на вече приети решения в областта на европейската отбрана и сигурност. Лидерите ще обсъдят и миграционната политика, управлението на външните граници, както и действията на ЕС за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.

По повод войната в Украйна президентът Володимир Зеленски предупреди за продължаваща ескалация от страна на Москва.