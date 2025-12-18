Недоволни граждани блокираха движението в центъра на София, събирайки се в зоната на т.нар. „Триъгълник на властта“. Това е третият поред мащабен протест, организиран срещу Бюджет 2026, информира репортер на „Фокус“.

- Реклама -

Към момента е блокирано движението в участъка от булевард „Цар Освободител“ до Ларгото. Въпреки че началото на демонстрацията бе дадено в 18:00 часа, потокът от хора продължава да се увеличава.

Проявата е организирана от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и е пряка реакция на обрата с бюджета в Народното събрание.

Успоредно с това, около 18:00 часа протестиращи се събраха и пред сградата на Съдебната палата, за да изразят недоволството си срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В 19:00 часа това протестно шествие се присъедини към основната група демонстранти в „Триъгълника на властта“.