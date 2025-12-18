ПСР подготвя доклад за нова конституция на Турция

Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в Турция е на път скоро да изготви доклад за нова конституция, съобщава в. „Сабах“.

Формацията възнамерява да потърси мнението на опозиционните партии, преди документът да бъде представен на председателя на ПСР и президент на страната Реджеп Тайип Ердоган. В публикацията се посочва, че Конституционната комисия на партията, създадена по-рано тази година, вече е провела няколко заседания, на които са обсъждани обществените очаквания и позициите на останалите политически сили по темата за нов основен закон.

По-голямата част от опозиционните партии не отхвърлят идеята за нова конституция, но настояват за промяна в настоящия модел на управление. Основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия (НРП) – последователно се противопоставя на президентската система с разширени правомощия на изпълнителната власт и от години настоява за връщане към предишния модел, при който президентът имаше предимно представителни функции, а изпълнителната власт беше съсредоточена в правителството, оглавявано от министър-председателя.

Реджеп Тайип Ердоган е сред най-активните поддръжници на изработването на нова конституция, която да замени действащата, определяна от него като „остаряла“.

ПСР отдавна води кампания за приемането на нов основен закон, включително чрез декларация, представена по време на предизборната кампания през 2023 г. Документът, озаглавен „Нова конституция за новия век на Турция“, свързан с второто столетие на Турската република, подчертава необходимостта от нова конституционна рамка. В декларацията се посочва, че е нужно „изграждане на конституционен ред, основан на човешкото достойнство“, за да се гарантира напредъкът в областта на правата и свободите.

В същия текст се заявява още, че новата конституция ще съхрани демократичните постижения, реализирани по време на управлението на ПСР, и ще гарантира високи стандарти на демокрация, защита на свободите и върховенство на закона.

Турското правителство настоява за цялостна промяна на конституцията повече от десетилетие. Сегашният основен закон е приет през 1982 г. след военен преврат.

Първите четири члена на конституцията от години са предмет на обществен и политически дебат. Народнорепубликанската партия нееднократно е обвинявала ПСР, че има намерение да ги промени – твърдения, които управляващата партия категорично отрича.

Първите три члена на действащата конституция уреждат основните характеристики на държавата: че Турция е република, че е демократична, светска и социална правова държава, че официалният език е турският, столицата е Анкара, както и че тези разпоредби не подлежат на промяна.