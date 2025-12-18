Путин нарече европейските лидери „малки прасета“

Руският президент Владимир Путин отправи поредна остра критика към Запада, като определи европейските лидери като „малки прасета“, които според него искали да се възползват от евентуален срив на Русия, съобщават „Политико“ и „Гардиън“.

Изявлението беше направено малко преди заседанието на Европейския съвет, където лидерите на ЕС ще обсъждат ново финансиране за Украйна. По думите на Путин Европа се стремяла да си върне „нещо загубено в минали епохи“ и да „си отмъсти“ на Русия.

По време на годишното заседание на руското министерство на отбраната Путин обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че „съзнателно“ е предизвикал войната в Украйна. Той допълни, че „европейските малки прасета“ веднага подкрепили САЩ.

Русия започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до тежки санкции и международна изолация.

Путин заяви още, че Русия е проявила устойчивост – в икономически, финансов, вътрешнополитически и отбранителен план. Според него страната е готова за диалог с Европа, но това било невъзможно с настоящите европейски лидери. Въпреки периодичните заявления за готовност за преговори, Кремъл продължава военните действия и отхвърля мирни предложения, включващи изтегляне от окупираните украински територии.

Очаква се през уикенда представители на САЩ и Русия да се срещнат в Маями като част от усилията на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп да постигне край на близо четиригодишната война между Киев и Москва.

Путин похвали и руската армия, заявявайки, че „никой в света“ не разполагал с по-силна армия и че тя вече била „закалена във война“. Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че страните от алианса трябва да ускорят подготовката си за потенциален широкомащабен конфликт, тъй като Русия може да е готова да атакува в рамките на пет години.

Терминът „малки прасета“ вече е използван от Дмитрий Медведев през 2022 г. в негов канал в „Телеграм“.