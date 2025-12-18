НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Путин нарече европейските лидери „малки прасета“

          0
          51
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Руският президент Владимир Путин отправи поредна остра критика към Запада, като определи европейските лидери като „малки прасета“, които според него искали да се възползват от евентуален срив на Русия, съобщават „Политико“ и „Гардиън“.

          - Реклама -

          Изявлението беше направено малко преди заседанието на Европейския съвет, където лидерите на ЕС ще обсъждат ново финансиране за Украйна. По думите на Путин Европа се стремяла да си върне „нещо загубено в минали епохи“ и да „си отмъсти“ на Русия.

          Путин: Слагаме „Орешник“ на бойно дежурство! Путин: Слагаме „Орешник“ на бойно дежурство!

          По време на годишното заседание на руското министерство на отбраната Путин обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че „съзнателно“ е предизвикал войната в Украйна. Той допълни, че „европейските малки прасета“ веднага подкрепили САЩ.

          Русия започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до тежки санкции и международна изолация.

          Путин заяви още, че Русия е проявила устойчивост – в икономически, финансов, вътрешнополитически и отбранителен план. Според него страната е готова за диалог с Европа, но това било невъзможно с настоящите европейски лидери. Въпреки периодичните заявления за готовност за преговори, Кремъл продължава военните действия и отхвърля мирни предложения, включващи изтегляне от окупираните украински територии.

          Очаква се през уикенда представители на САЩ и Русия да се срещнат в Маями като част от усилията на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп да постигне край на близо четиригодишната война между Киев и Москва.

          Путин: Твърденията, че Русия е заплаха за Европа, са лъжа и пълен абсурд Путин: Твърденията, че Русия е заплаха за Европа, са лъжа и пълен абсурд

          Путин похвали и руската армия, заявявайки, че „никой в света“ не разполагал с по-силна армия и че тя вече била „закалена във война“. Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че страните от алианса трябва да ускорят подготовката си за потенциален широкомащабен конфликт, тъй като Русия може да е готова да атакува в рамките на пет години.

          Терминът „малки прасета“ вече е използван от Дмитрий Медведев през 2022 г. в негов канал в „Телеграм“.

          Руският президент Владимир Путин отправи поредна остра критика към Запада, като определи европейските лидери като „малки прасета“, които според него искали да се възползват от евентуален срив на Русия, съобщават „Политико“ и „Гардиън“.

          - Реклама -

          Изявлението беше направено малко преди заседанието на Европейския съвет, където лидерите на ЕС ще обсъждат ново финансиране за Украйна. По думите на Путин Европа се стремяла да си върне „нещо загубено в минали епохи“ и да „си отмъсти“ на Русия.

          Путин: Слагаме „Орешник“ на бойно дежурство! Путин: Слагаме „Орешник“ на бойно дежурство!

          По време на годишното заседание на руското министерство на отбраната Путин обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че „съзнателно“ е предизвикал войната в Украйна. Той допълни, че „европейските малки прасета“ веднага подкрепили САЩ.

          Русия започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., което доведе до тежки санкции и международна изолация.

          Путин заяви още, че Русия е проявила устойчивост – в икономически, финансов, вътрешнополитически и отбранителен план. Според него страната е готова за диалог с Европа, но това било невъзможно с настоящите европейски лидери. Въпреки периодичните заявления за готовност за преговори, Кремъл продължава военните действия и отхвърля мирни предложения, включващи изтегляне от окупираните украински територии.

          Очаква се през уикенда представители на САЩ и Русия да се срещнат в Маями като част от усилията на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп да постигне край на близо четиригодишната война между Киев и Москва.

          Путин: Твърденията, че Русия е заплаха за Европа, са лъжа и пълен абсурд Путин: Твърденията, че Русия е заплаха за Европа, са лъжа и пълен абсурд

          Путин похвали и руската армия, заявявайки, че „никой в света“ не разполагал с по-силна армия и че тя вече била „закалена във война“. Междувременно генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че страните от алианса трябва да ускорят подготовката си за потенциален широкомащабен конфликт, тъй като Русия може да е готова да атакува в рамките на пет години.

          Терминът „малки прасета“ вече е използван от Дмитрий Медведев през 2022 г. в негов канал в „Телеграм“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Одеса без трамваи вече седмица след удари по електропреносната мрежа

          Дамяна Караджова -
          Вече седмица Одеса е без трамваен транспорт
          Свят

          Белият дом с провокативен жест към Джо Байдън

          Дамяна Караджова -
          Администрацията на президентът на Америка Доналд Тръмп постави възпоменателна плоча на видно място на колонадата на Белия дом
          Политика

          В обръщение към нацията: Тръмп обяви успехи, обвинения и обещания за бърз спад на цените

          Дамяна Караджова -
          Президент на Америка Доналд Тръмп направи необичайно обръщение към нацията снощи, в което изтъкна постиженията на своята администрация

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions