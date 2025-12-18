Радев към МЕЧ: „Какво всъщност се случи с бюджета?“

Загадка за хората извън парламента остава какво реално се случи с бюджета, заяви президентът Румен Радев в началото на консултациите с представители на МЕЧ, преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

Държавният глава директно попита формацията какво е станало с бюджета вчера, подчертавайки, че случилото се „трудно се обяснява с инструментите на логиката и идеологията“.

Радев постави и въпроса дали МЕЧ виждат шанс за живот на 51-вото Народно събрание при различна управленска конфигурация. Той припомни, че според конституционните промени парламентът не се разпуска при назначаване на служебен кабинет, а продължава да работи до избор на нов състав. Президентът подчерта, че пред депутатите стоят важни задачи, а работната атмосфера видимо се влошава.

Държавният глава обърна внимание и на факта, че последните парламентарни избори са били сред най-проблемните, което е потвърдено от Конституционния съд, и поиска позицията на МЕЧ по въпроса за повишаване на прозрачността на изборния процес.

От формацията заявиха, че февруари не е подходящ месец за предсрочни избори. Радев се съгласи, отбелязвайки, че в историята не помни вот да е провеждан през февруари.

Малко преди 10:00 ч. вчера стана ясно, че парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджетите на НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. Това бе договорено на Председателски съвет, съобщи председателят на НС Рая Назарян.

След напрежение и спречквания в пленарната зала беше дадена почивка, а по-късно ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят единствено удължителния бюджет, отказвайки да разглеждат останалите проекти. При възобновяване на заседанието депутатите прегласуваха и отхвърлиха включването на бюджетите на НЗОК и държавата в дневния ред.

В крайна сметка парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета, включващ индексация на бюджетните заплати по размера на годишната инфлация към 31 декември 2025 г.