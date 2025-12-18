НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радев към МЕЧ: „Какво всъщност се случи с бюджета?“

          0
          105
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Загадка за хората извън парламента остава какво реално се случи с бюджета, заяви президентът Румен Радев в началото на консултациите с представители на МЕЧ, преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

          - Реклама -

          Държавният глава директно попита формацията какво е станало с бюджета вчера, подчертавайки, че случилото се „трудно се обяснява с инструментите на логиката и идеологията“.

          МЕЧ е на консултации при президента Румен Радев (НА ЖИВО) МЕЧ е на консултации при президента Румен Радев (НА ЖИВО)

          Радев постави и въпроса дали МЕЧ виждат шанс за живот на 51-вото Народно събрание при различна управленска конфигурация. Той припомни, че според конституционните промени парламентът не се разпуска при назначаване на служебен кабинет, а продължава да работи до избор на нов състав. Президентът подчерта, че пред депутатите стоят важни задачи, а работната атмосфера видимо се влошава.

          Държавният глава обърна внимание и на факта, че последните парламентарни избори са били сред най-проблемните, което е потвърдено от Конституционния съд, и поиска позицията на МЕЧ по въпроса за повишаване на прозрачността на изборния процес.

          От формацията заявиха, че февруари не е подходящ месец за предсрочни избори. Радев се съгласи, отбелязвайки, че в историята не помни вот да е провеждан през февруари.

          Малко преди 10:00 ч. вчера стана ясно, че парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджетите на НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. Това бе договорено на Председателски съвет, съобщи председателят на НС Рая Назарян.

          Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

          След напрежение и спречквания в пленарната зала беше дадена почивка, а по-късно ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят единствено удължителния бюджет, отказвайки да разглеждат останалите проекти. При възобновяване на заседанието депутатите прегласуваха и отхвърлиха включването на бюджетите на НЗОК и държавата в дневния ред.

          В крайна сметка парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета, включващ индексация на бюджетните заплати по размера на годишната инфлация към 31 декември 2025 г.

          Загадка за хората извън парламента остава какво реално се случи с бюджета, заяви президентът Румен Радев в началото на консултациите с представители на МЕЧ, преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

          - Реклама -

          Държавният глава директно попита формацията какво е станало с бюджета вчера, подчертавайки, че случилото се „трудно се обяснява с инструментите на логиката и идеологията“.

          МЕЧ е на консултации при президента Румен Радев (НА ЖИВО) МЕЧ е на консултации при президента Румен Радев (НА ЖИВО)

          Радев постави и въпроса дали МЕЧ виждат шанс за живот на 51-вото Народно събрание при различна управленска конфигурация. Той припомни, че според конституционните промени парламентът не се разпуска при назначаване на служебен кабинет, а продължава да работи до избор на нов състав. Президентът подчерта, че пред депутатите стоят важни задачи, а работната атмосфера видимо се влошава.

          Държавният глава обърна внимание и на факта, че последните парламентарни избори са били сред най-проблемните, което е потвърдено от Конституционния съд, и поиска позицията на МЕЧ по въпроса за повишаване на прозрачността на изборния процес.

          От формацията заявиха, че февруари не е подходящ месец за предсрочни избори. Радев се съгласи, отбелязвайки, че в историята не помни вот да е провеждан през февруари.

          Малко преди 10:00 ч. вчера стана ясно, че парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджетите на НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. Това бе договорено на Председателски съвет, съобщи председателят на НС Рая Назарян.

          Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

          След напрежение и спречквания в пленарната зала беше дадена почивка, а по-късно ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят единствено удължителния бюджет, отказвайки да разглеждат останалите проекти. При възобновяване на заседанието депутатите прегласуваха и отхвърлиха включването на бюджетите на НЗОК и държавата в дневния ред.

          В крайна сметка парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета, включващ индексация на бюджетните заплати по размера на годишната инфлация към 31 декември 2025 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МВР спира ПОС терминалите и електронните услуги около Нова година заради въвеждането на еврото

          Пола Жекова -
          Порталът за електронни административни услуги (ПЕАУ) на Министерството на вътрешните работи ще бъде временно недостъпен в края на декември и началото на януари. Причината...
          Политика

          Консултациите при президента завършват утре с „Величие“

          Никола Павлов -
          В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“. Консултацията...
          Общество

          Най-голямата коледна програма на България – „Коледна магия“ по „Евроком“ с водещ Владислав Славов

          Никола Павлов -
          На 25 декември от 21:00 часа телевизия "Евроком" и предаването "Вечните песни на България“ канят зрителите на най-мащабния коледен телевизионен спектакъл в страната –...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions