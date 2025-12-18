НА ЖИВО
          Радостин Василев за сблъсъка в НС: Реагирах инстинктивно на заплахи към семейството ми

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев коментира физическия сблъсък с депутата от ДПС-НН Гюнай Далоолу, довел до прекъсване на пленарното заседание. В ефира на бТВ Василев заяви, че агресивната му реакция е била провокирана от директни заплахи, отправени от опонента му.

          Напрежението в пленарната зала ескалира, след като Далоолу размаха пръст срещу лидера на МЕЧ, а ситуацията прерасна във физическа саморазправа, при която Василев направи опит да удари колегата си и приложи похват, наподобяващ кроше. Според обяснението на Василев, действията му са били акт на самозащита срещу вербална агресия.

          БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО) БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев (ВИДЕО)

          „Нелицеприятни думи и нецензурни летяха в моя посока. Не искам да ги повтарям, не са подходящи за широка публика. Основното е, че той заплашваше мен и семейството ми, каза, че ще ни се случат лоши неща. Надвеси се над мен, обиди ме, заплаши ме и се наложи да го отстраня“,

          разказа Василев, описвайки използваната от него техника като „карате прийом“.

          Той допълни, че записите от Народното събрание могат да потвърдят думите на депутата от ДПС-НН. Според лидера на МЕЧ конфликтът се корени в негови предишни публични изказвания, касаещи нивото на владеене на български език от страна на някои народни представители.

          „Той не е доволен от мое интервю, в което казвам, че има неграмотни депутати, като това изказване стана на фона на негова снимка. Такива хора нямат място според мен и според нас в парламента. Хора, които дори не говорят правилно, камо ли да се изказват, да четат или да са нормотворци“,

          коментира още Радостин Василев.
          Адв. Христо Расташки: Гюнай Далоолу заплаши Радостин Василев Адв. Христо Расташки: Гюнай Далоолу заплаши Радостин Василев

          Политикът изрази остра позиция спрямо опонентите си от ДПС-НН, заявявайки готовност да се бори с „модела“ дори чрез „физическа саморазправа“, ако се наложи.

          „Цялото българско общество е жертва“,

          обобщи той.

          По време на участието му бе засегнат и предишен случай на напрежение, при който Василев е бил обвинен в агресивно поведение към снимащ с телефон по време на протест. Лидерът на МЕЧ уточни, че многократно е помолил въпросния мъж, който не е бил журналист, да преустанови снимането.

