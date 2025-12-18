Лидерът на партия МЕЧРадостин Василев коментира физическия сблъсък с депутата от ДПС-НН Гюнай Далоолу, довел до прекъсване на пленарното заседание. В ефира на бТВ Василев заяви, че агресивната му реакция е била провокирана от директни заплахи, отправени от опонента му.
- Реклама -
Напрежението в пленарната зала ескалира, след като Далоолу размаха пръст срещу лидера на МЕЧ, а ситуацията прерасна във физическа саморазправа, при която Василев направи опит да удари колегата си и приложи похват, наподобяващ кроше. Според обяснението на Василев, действията му са били акт на самозащита срещу вербална агресия.
Той допълни, че записите от Народното събрание могат да потвърдят думите на депутата от ДПС-НН. Според лидера на МЕЧ конфликтът се корени в негови предишни публични изказвания, касаещи нивото на владеене на български език от страна на някои народни представители.
Политикът изрази остра позиция спрямо опонентите си от ДПС-НН, заявявайки готовност да се бори с „модела“ дори чрез „физическа саморазправа“, ако се наложи.
По време на участието му бе засегнат и предишен случай на напрежение, при който Василев е бил обвинен в агресивно поведение към снимащ с телефон по време на протест. Лидерът на МЕЧ уточни, че многократно е помолил въпросния мъж, който не е бил журналист, да преустанови снимането.
Лидерът на партия МЕЧРадостин Василев коментира физическия сблъсък с депутата от ДПС-НН Гюнай Далоолу, довел до прекъсване на пленарното заседание. В ефира на бТВ Василев заяви, че агресивната му реакция е била провокирана от директни заплахи, отправени от опонента му.
- Реклама -
Напрежението в пленарната зала ескалира, след като Далоолу размаха пръст срещу лидера на МЕЧ, а ситуацията прерасна във физическа саморазправа, при която Василев направи опит да удари колегата си и приложи похват, наподобяващ кроше. Според обяснението на Василев, действията му са били акт на самозащита срещу вербална агресия.
Той допълни, че записите от Народното събрание могат да потвърдят думите на депутата от ДПС-НН. Според лидера на МЕЧ конфликтът се корени в негови предишни публични изказвания, касаещи нивото на владеене на български език от страна на някои народни представители.
Политикът изрази остра позиция спрямо опонентите си от ДПС-НН, заявявайки готовност да се бори с „модела“ дори чрез „физическа саморазправа“, ако се наложи.
По време на участието му бе засегнат и предишен случай на напрежение, при който Василев е бил обвинен в агресивно поведение към снимащ с телефон по време на протест. Лидерът на МЕЧ уточни, че многократно е помолил въпросния мъж, който не е бил журналист, да преустанови снимането.