Ракети, гаубици и дронове-камикадзе: САЩ и Тайван обявиха една от най-големите си оръжейни сделки в историята

САЩ обявиха продажба на оръжия на стойност 11 милиарда долара на Тайван, включително системи HIMARS, самоходни гаубици, дронове-камикадзе и различни ракети, съобщава CNN. Решението все още се нуждае от одобрение от Конгреса. Ако е така, това би била втората военна доставка на Тайван след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом.

Китайското външно министерство призова Съединените щати да „се придържат към принципа „единен Китай“ и незабавно да прекратят опасните действия за въоръжаване на Тайван“.

Тайван благодари на САЩ и заяви, че сделката ще помогне на острова „бързо да изгради мощен възпиращ фактор“.