Разследват записите от камери в училищни тоалетни след ареста на директора 138-о училище

Продължава разследването след задържането на директора на 138-о училище в София Александър Евтимов. От МВР проверяват дали на откритите в дома и кабинета му флашки със записи от 11 камери, монтирани в тоалетните на учебното заведение, има чувствителна информация, включително порнографско съдържание.
От Столичната община заявиха, че сградата е тяхна собственост, но видеонаблюдението, с което разполагат, е само външно.
Александър Евтимов остава в ареста за 72 часа, след като снощи сам се отказа да обжалва първоначалното си задържане. Прокуратурата му повдигна две обвинения – за държане на специално техническо средство за негласно събиране на информация и за създаване на порнографски материал с непълнолетни лица. По-късно от Министерството на образованието съобщиха, че той е уволнен със заповед на директора на Регионалното управление на образованието Елеонора Лилова.
В „Интервюто в Новините на NOVA“ началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов представи допълнителни данни от разследването и отхвърли твърденията на вече бившия директор, направени при влизането му в съда в сряда. По думите му в досъдебното производство е открита фактура на името на Евтимов от месец октомври, която удостоверява закупуването на скрити камери. Проверки текат и по цялостната дейност на обвиняемия.
Той допълни, че незабавно са сформирани екипи за проверки назад във времето.
