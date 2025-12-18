НА ЖИВО
      четвъртък, 18.12.25
          Разследват записите от камери в училищни тоалетни след ареста на директора 138-о училище

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Продължава разследването след задържането на директора на 138-о училище в София Александър Евтимов. От МВР проверяват дали на откритите в дома и кабинета му флашки със записи от 11 камери, монтирани в тоалетните на учебното заведение, има чувствителна информация, включително порнографско съдържание.

          „Средата е доста напрегната. Надявам се органите на реда да си свършат работата. Разбрахме за камерите след подадения сигнал. Между децата също се говори по темата. Този директор бе назначен преди по-малко от 2 години. Имало е конкурс, но доколкото знам нещата не са съвсем чисти. Подавали сме сигнали да бъде направена проверка по този повод. Имали сме оплаквания от него, водили сме разговори на родителски срещи. Има голямо текучество на преподаватели. Сигнализирахме институции. През януари 2025 г. имаше някакви проверки, но без резултат“, обясни в ефира на „Здравей, България“ Виктория Павлова, майка на деветокласничка в училището.

          От Столичната община заявиха, че сградата е тяхна собственост, но видеонаблюдението, с което разполагат, е само външно.

          След задържането на директора: Тревога и напрежение сред родителите в 138-о училище в София След задържането на директора: Тревога и напрежение сред родителите в 138-о училище в София


          „Вътре директорът преценява къде да постави камери. В повечето училища има камери в коридорите и някои класни стаи заради матурите. В санитарните помещения това е забранено. Ще се опитаме да създадем ред всички образователни институции да ни дадат точките, където има поставени камери. В момента целта е да тече нормален образователен процес. Започваме проверка във всички общински училища и детски градини. Не очакваме на друго място да попаднем на подобно нещо. Това е по-скоро изключение“, обясни директорът на дирекция „Образование“ Виктория Павлова.

          Александър Евтимов остава в ареста за 72 часа, след като снощи сам се отказа да обжалва първоначалното си задържане. Прокуратурата му повдигна две обвинения – за държане на специално техническо средство за негласно събиране на информация и за създаване на порнографски материал с непълнолетни лица. По-късно от Министерството на образованието съобщиха, че той е уволнен със заповед на директора на Регионалното управление на образованието Елеонора Лилова.

          В „Интервюто в Новините на NOVA“ началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов представи допълнителни данни от разследването и отхвърли твърденията на вече бившия директор, направени при влизането му в съда в сряда. По думите му в досъдебното производство е открита фактура на името на Евтимов от месец октомври, която удостоверява закупуването на скрити камери. Проверки текат и по цялостната дейност на обвиняемия.

          „Нямаме категорични данни кой е поставил тези камери – ние извършихме разпити на фирмата, която поддържа видеонаблюдението на училището – това извън тоалетните, естествено. Те категорично заявиха, че по никакъв начин не са били ангажирани да слагат камери за видеонаблюдение в санитарните помещения“, заяви Николов.

          Той допълни, че незабавно са сформирани екипи за проверки назад във времето.

          „Включени са и инспектори от Детска педагогическа стая, които ще беседват с деца, имали достъп до въпросния човек. В най-скоро време ще успокоим и ще дадем основание за размисъл на някои от родителите, които са си поверили децата на такъв човек“, каза още главният комисар.

