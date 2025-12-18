Реал (Мадрид) се разходи срещу тим от Трета дивизия

Реал (Мадрид) победи с неочаквано неубедителен резултат третодивизионния Талавера – 3:2, и си осигури място на осминафиналите за Купата на краля. Двубоят на препълнения „Ел Прадо“ премина при тотално надмощие на гостите, които обаче допуснаха два гола и се наложи да треперят накрая. Храбрите дори бяха на път да стигнат до сензационно изравняване в последните минути преди Килиан Мбапе да „затвори“ мача с трети гол.

Двубоят ще се запомни и с дебюта на Давид Хименес и завръщането на Мастантуоно в титулярния състав на Реал. Ендрик пък изигра вероятно последния си мач преди предстоящия наем в Лион.



След лежерно начало от страна на гранда резултатът беше открит чак в 41-ата минута и то от дузпа. Маркос Морено игра с ръка в наказателното поле, а Мбапе беше точен от наказателния удар – 0:1. Секунди преди почивката французинът проби до аутлинията и пусна остър пас назад, който рикошира в крака на защитника Фарандо и влетя в собствената му врата – 0:2.

След почивката Реал намали оборотите, въпреки че Мбапе и Ендрик имаха шансове да направят резултата класически. Талавера обаче не се предаде. В 80-ата минута стадионът изригна. Фарандо проби отдясно и центрира перфектно на втора греда, където Науел бе оставен непокрит и намали резултата на 1:2.

Последва натиск на играчите от Талавера, които бяха на прага на чудото. Ди Ренцо и Донсел имаха своите шансове, а вратарят на Талавера Хайме Гонсалес продължи да прави чудеса, спасявайки опасен фаул на Арда Гюлер. Въпреки финалния щурм на „керамичните“, Реал удържа крехкия си аванс. В 88-ата минута Мбапе сякаш сложи точка на интригата. Той получи топката от Чуамени и опъна мрежата за 1:3.



В добавеното време домакините вкараха и втори гол. След изпълнение на пряк свободен удар топката се удари в гредата, върна се в наказателното поле и Гонсало Игнасио Ди Ренцо отбеляза за крайното 2:3.

ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ:

Леонеса – Леванте 1:0

Алавес – Севиля 1:0

Уеска – Осасуна 2:4

Атлетико Балеарес – Атлетико Мадрид 2:3

Албасете – Селта 5:2 след дузпи (2:2)