Русе въвежда регистрация на електрическите тротинетки и нов контрол

В Русе започва регистрацията на електрическите тротинетки след решение на Общинския съвет, прието на заседание в сряда. Новата нормативна уредба предвижда общините да регистрират индивидуалните електрически превозни средства, които развиват максимална скорост до 25 км/ч, както и да осъществяват контрол по спазването на законовите изисквания. Документите за регистрация ще се приемат в един от общинските информационни центрове, като към момента не е уточнено в кой точно.
Той уточни, че наредбата е приета преди два дни и след оповестяване на протокола на Общинския съвет започва 14-дневен срок за обжалване. След изтичането му документът ще бъде публикуван на сайта на Общинския съвет, а три дни по-късно ще стартира и самата регистрация. По изчисления на заместник-кмета това ще се случи около 10 януари догодина.
Относно начина на обозначаване на тротинетките Недев посочи, че се очаква заповед на кмета.
Заместник-кметът припомни и законовото определение за индивидуално електрическо превозно средство. „Това е превозно средство с електродвигател, чиято минимална скорост е 6 км/чч, а максималната е 25 км/ч. За община Русе максималната скорост – с решение на Общинския съвет от тази година, е 15 км/ч“, допълни Недев.
