      четвъртък, 18.12.25
          Начало

          Русе въвежда регистрация на електрическите тротинетки и нов контрол

          Снимка: radio999bg.com
          В Русе започва регистрацията на електрическите тротинетки след решение на Общинския съвет, прието на заседание в сряда. Новата нормативна уредба предвижда общините да регистрират индивидуалните електрически превозни средства, които развиват максимална скорост до 25 км/ч, както и да осъществяват контрол по спазването на законовите изисквания. Документите за регистрация ще се приемат в един от общинските информационни центрове, като към момента не е уточнено в кой точно.

          „На 7 септември влязоха в сила поправките на Закона за движение по пътищата. Общините са длъжни в шестмесечен период да започнат регистрация на индивидуалните електрически превозни средства. В изискванията на закона ясно е посочено, че за да се извърши регистрация, собственикът трябва да докаже притежанието на съответното индивидуално електрическо превозно средство. Дали ще бъде с фактура, дали ще бъде с договор – но трябва да има документ за собственост. Той е част от пълния комплект, заедно със заявлението, иначе няма как да бъде регистрирана такава тротинетка“, обясни в „Здравей, България“ заместник-кметът на община Русе Димитър Недев.

          Той уточни, че наредбата е приета преди два дни и след оповестяване на протокола на Общинския съвет започва 14-дневен срок за обжалване. След изтичането му документът ще бъде публикуван на сайта на Общинския съвет, а три дни по-късно ще стартира и самата регистрация. По изчисления на заместник-кмета това ще се случи около 10 януари догодина.

          Относно начина на обозначаване на тротинетките Недев посочи, че се очаква заповед на кмета.

          „Всяка община решава за себе си. Някъде може да има номера, някъде може да има само стикери. Ние сме решили да има номера, за да могат да бъдат контролирани тротинетките чрез видеокамерите за наблюдение“, заяви той.

          Заместник-кметът припомни и законовото определение за индивидуално електрическо превозно средство. „Това е превозно средство с електродвигател, чиято минимална скорост е 6 км/чч, а максималната е 25 км/ч. За община Русе максималната скорост – с решение на Общинския съвет от тази година, е 15 км/ч“, допълни Недев.

