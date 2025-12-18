Директорът на Службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин заяви, че Киев и европейските му съюзници се опитват да се дистанцират от компромисите, предложени в т.нар. мирен план на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

„Виждаме, че през последните седмици и киевският режим, и неговите европейски покровители, въпреки здравия разум, се опитват да се откръстят от онези, по мое мнение, добротни и справедливи компромиси, предложени в т.нар. мирен план на Тръмп", заяви Наришкин.

Изказването му идва на фона на продължаващите дипломатически напрежения около възможните параметри за прекратяване на войната и различията между позициите на Москва, Киев и европейските столици.