      четвъртък, 18.12.25
          Война

          Русия удари цел в Украйна на разстояние 800 км с новия „Искандер-1000“

          Искандер-1000
          Искандер-1000
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия изстреля ракета „Искандер-М“ за първи път на обхват от приблизително 800 км, съобщава украинският журналист Роман Бочкала. Той смята, че това бележи началото на бойното използване на неофициално наречената версия на ракетата „Искандер-1000“, която е способна да поразява цели на обхват над 1000 км.

          Скоростта и ъгълът на пикиране до 90 градуса в крайната фаза намаляват времето за предупреждение от 15-20 минути на 2-7.

          Заслужава да се отбележи, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за последно съобщиха за използване на ракета „Искандер“ от Ростовска област сутринта на 14 декември.

          Мониторингови групи съобщиха, че ракети „Искандер“ са атакували Одеска и Николаевска области през почивните дни.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Лъжата на Путин за Купянск не издържа пред света

          Пламена Ганева -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че всички съюзници са наясно с лъжата на Владимир Путин относно предполагаемото превземане на град Купянск в Харковска...
          Война

          Белгия забрани на ЕС да се разпорежда със замразените руски активи

          Иван Христов -
          Според белгийски официални лица, дори ако останалата част от ЕС приеме решението с мнозинство, замразените руски активи, депозирани в депозитара Euroclear в Брюксел, няма...
          Война

          Русия вече използва Starlink и на бронираната си техника

          Иван Христов -
          Руските войски са започнали да използват сателитната комуникация Starlink върху бронирани машини, съобщава Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов, украински експерт по електронна война и комуникационни системи. Според...

