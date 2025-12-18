Русия изстреля ракета „Искандер-М“ за първи път на обхват от приблизително 800 км, съобщава украинският журналист Роман Бочкала. Той смята, че това бележи началото на бойното използване на неофициално наречената версия на ракетата „Искандер-1000“, която е способна да поразява цели на обхват над 1000 км.

Скоростта и ъгълът на пикиране до 90 градуса в крайната фаза намаляват времето за предупреждение от 15-20 минути на 2-7.

Заслужава да се отбележи, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за последно съобщиха за използване на ракета „Искандер“ от Ростовска област сутринта на 14 декември.

Мониторингови групи съобщиха, че ракети „Искандер“ са атакували Одеска и Николаевска области през почивните дни.