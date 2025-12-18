НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия вече използва Starlink и на бронираната си техника

          0
          27
          Starlink на руската бронирана техника
          Starlink на руската бронирана техника
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са започнали да използват сателитната комуникация Starlink върху бронирани машини, съобщава Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов, украински експерт по електронна война и комуникационни системи.

          - Реклама -

          Според него използването на Starlink от руснаците се увеличава.

          „Този ​​път Starlink беше засечен върху бронирани машини, които бяха открити и унищожени от БПС „Кракен“ заедно със свързаните с тях подразделения. Моля целия персонал на въздушното разузнаване да обърне внимание на Starlink върху вражеските машини“, отбеляза той.

          Руските войски са започнали да използват сателитната комуникация Starlink върху бронирани машини, съобщава Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов, украински експерт по електронна война и комуникационни системи.

          - Реклама -

          Според него използването на Starlink от руснаците се увеличава.

          „Този ​​път Starlink беше засечен върху бронирани машини, които бяха открити и унищожени от БПС „Кракен“ заедно със свързаните с тях подразделения. Моля целия персонал на въздушното разузнаване да обърне внимание на Starlink върху вражеските машини“, отбеляза той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Лъжата на Путин за Купянск не издържа пред света

          Пламена Ганева -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че всички съюзници са наясно с лъжата на Владимир Путин относно предполагаемото превземане на град Купянск в Харковска...
          Война

          Русия удари цел в Украйна на разстояние 800 км с новия „Искандер-1000“

          Иван Христов -
          Русия изстреля ракета „Искандер-М“ за първи път на обхват от приблизително 800 км, съобщава украинският журналист Роман Бочкала. Той смята, че това бележи началото...
          Война

          Белгия забрани на ЕС да се разпорежда със замразените руски активи

          Иван Христов -
          Според белгийски официални лица, дори ако останалата част от ЕС приеме решението с мнозинство, замразените руски активи, депозирани в депозитара Euroclear в Брюксел, няма...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions