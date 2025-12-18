Русия вече използва Starlink и на бронираната си техника

Руските войски са започнали да използват сателитната комуникация Starlink върху бронирани машини, съобщава Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов, украински експерт по електронна война и комуникационни системи.
Според него използването на Starlink от руснаците се увеличава.
„Този път Starlink беше засечен върху бронирани машини, които бяха открити и унищожени от БПС „Кракен“ заедно със свързаните с тях подразделения. Моля целия персонал на въздушното разузнаване да обърне внимание на Starlink върху вражеските машини“, отбеляза той.
