      четвъртък, 18.12.25
          Русия за първи път обяви годишните си разходи за войната в Украйна

          Анрей Белоусов
          Анрей Белоусов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Разходите на Русия за войната срещу Украйна през 2025 г. се оценяват на 5,1% от брутния ѝ вътрешен продукт (БВП). За сравнение, Русия е отделила 3,7% от БВП за здравеопазване през 2024 г. Това изявление направи руският министър на отбраната Андрей Белоусов. Това е първата официална оценка на разходите за пълномащабната война срещу Украйна за руския държавен бюджет, пише руската служба на Deutsche Welle.

          „Въз основа на прогнозата на Министерството на икономическото развитие за БВП от 217 трилиона рубли (2,3 трилиона евро), военните разходи ще възлизат на приблизително 11 трилиона рубли“, се казва в изявлението.

          Междувременно общите разходи на Министерството на отбраната на страната (не само военните разходи) през 2025 г. възлизат на 7,3% от БВП.

          Според Белоусов Русия планира да запази това ниво или дори да го намали през следващата година. Той отбеляза, че има „резерв за бъдещи разходи“.

          „Сред мерките за оптимизация той спомена прехода от „лимитни цени“ в държавните договори към фиксирани, което би трябвало да подобри ефективността на използването на средствата“, добавя DW.

