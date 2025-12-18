НА ЖИВО
          Война

          Руската армия получи два стратегически ракетоносеца Ту-160М

          Ту-160М2
          Ту-160М2
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия са получили два стратегически ракетоносеца Ту-160М, съобщава ТАСС, позовавайки се на руския министър на отбраната Андрей Белоусов.

          „ВКС бяха подсилени с два стратегически ракетоносеца Ту-160М", заяви Белоусов на последното заседание на колегията на руското военно ведомство.

          Не е известно и кога точно руските военни са получили стратегическите бомбардировачи.

          Ту-160М е модернизация на съветския Ту-160, който извърши първия си полет през 1981 г. Проектът за модернизация на Ту-160 включваше, наред с други неща, инсталиране на ново електронно оборудване и възможност за използване на нови оръжия.

