Руската армия получи два стратегически ракетоносеца Ту-160М

Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия са получили два стратегически ракетоносеца Ту-160М, съобщава ТАСС, позовавайки се на руския министър на отбраната Андрей Белоусов.

„ВКС бяха подсилени с два стратегически ракетоносеца Ту-160М“, заяви Белоусов на последното заседание на колегията на руското военно ведомство.

Не е известно и кога точно руските военни са получили стратегическите бомбардировачи.

Ту-160М е модернизация на съветския Ту-160, който извърши първия си полет през 1981 г. Проектът за модернизация на Ту-160 включваше, наред с други неща, инсталиране на ново електронно оборудване и възможност за използване на нови оръжия.