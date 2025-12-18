НА ЖИВО
      четвъртък, 18.12.25
          Война

          Руската армия порази обекти от енергийната инфраструктура на Украйна и цехове за производство на дронове

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили са нанесли удари по енергийни обекти и съоръжения за производство на дронове в Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          „Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на войскови групи <…> са нанесли удари по обекти на енергийната инфраструктура, използвани в интересите на ВСУ, съоръжения за сглобяване на далекобойни дронове и местата за тяхното съхранение“, се казва в доклада.

          Руските сили са атакували и места за временно разполагане на украински бойци и чуждестранни наемници в 149 области, уточнява руското военно ведомство.

