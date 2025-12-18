НА ЖИВО
          Руската армия се опитва да вземе реванш при Доброполе, тръгна в механизирани и моторизирани щурмове

          Доброполе
          Доброполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е тръгнала в активни механизирани и моторизирани щурмове преи Доброполе в опит да вземе реванш за изтласкването си от района от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по-рано тази година, съобщава украинският военен с позивна „Алекс“, цитиран от „Зеркало недели“.

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ съобщава, че руската пехота и техника в момента се опитват да изградят множество понтони през река Казенний Торец и проходи през противотанкови ровове, за да проникнат в Шахово.

          Оттам руснаците се опитват да навлязат в сравнително наскоро разчистения издатък близо до Доброполе. „Алекс“ казва, че успехът им досега е „изключително слаб“.

          По-рано друг украински войник, Станислав Бунятов с позивна „Осман“, също регистрира неуспешни руски опити за пробив към Доброполе: „Те бяха унищожени, заедно с леките превозни средства, от нашите екипажи на щурмови безпилотни летателни апарати“.

           Бунятов обаче смята, че този опит не е бил последният.

          В своя вечерен доклад Генералният щаб на ВСУ, наред с други неща, регистрира руски атаки в района на Шахово. Американският Институт за изследване на войната (ISW) съобщи в последния си доклад, че вчерашните руски атаки на това място са били неуспешни.

