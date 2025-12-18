Руски удари раниха най-малко 32 души в и около Запорожие

Руски въздушни удари по и около южния украински град Запорожие раниха най-малко 32 души, съобщиха местните власти в сряда.

Ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров написа в „Телеграм“, че всички пострадали са от града и околностите му. По данни на спасителните служби сред ранените има пет деца, след удари по жилищен блок, частна къща и образователна институция. Първоначалният брой на пострадалите беше 30, но впоследствие нарасна.

„Всички ранени са от Запорожие и околните населени места“, съобщи Федоров.

Той добави още, че двама души са били ранени при руска атака с дрон срещу цивилен автомобил в Кушугум, южно от Запорожие.

Индустриалният град, който преди войната имаше население от около 710 000 души, се намира на 27 километра от фронтовата линия и често е мишена на руски удари от началото на инвазията през февруари 2022 г. В края на 2022 г. Кремъл заяви, че е анексирал по-широкия регион, заедно с още три източни и южни области на Украйна.

Атаките идват на фона на усилията на Съединените щати да убедят Украйна да приеме мирни условия за прекратяване на бойните действия – предложения, които според критиците са в полза на Кремъл.