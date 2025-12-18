НА ЖИВО
          Руснаците барикадираха пристанището на Новоросийск след инцидента със Sub Sea Baby и „Варшавянка"

          Пристанището в Новоросийск
          Пристанището в Новоросийск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Новоросийск, след атака на украински подводни дронове Sub Sea Baby, които предполагаемо са засегнали подводницата клас 636.3 „Варшавянка“, входът към военноморското пристанище беше напълно блокиран с баржи. Това се потвърждава от сателитни снимки, публикувани от мониторинговата група „Кримски вятър“.

          Наблюдателите показват и два реда заграждения под формата на мрежи от кабели, предназначени да предпазват руските военни кораби от бъдещи атаки.

          След публикуването на снимката, няколко OSINT анализатори твърдяха, че баржите са потънали, но всъщност те са на повърхността и могат да освободят кораби от залива, ако е необходимо.

          Наскоро подводни дронове на СБУ Sub Sea Baby удариха близо до руската подводница клас 636.3 „Варшавянка“ в пристанището на Новоросийск. Службата заяви, че подводницата, която носи крилати ракети „Калибър“, е претърпяла критични повреди и е ефективно изведена от строя, но по-късно тази информация бе опровергана.

          По-късно OSINT анализатори заявиха, че атаката вероятно е повредила кърмата на подводницата. Ударът в подводница в тази зона би повредил задвижванията на кърмовото кормило, вала и други компоненти, което би изисквало продължителни и скъпи ремонти.

