НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците поразиха завод за поправка на бронирана техника на ВСУ в Харковска област

          0
          22
          Руски удар. Украински войници
          Руски удар. Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са ударили завод в Харковска област, където войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ремонтирали бронирана техника, заяви източник пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Ударът срещу Лозовския ковашко-механичен завод, където се съобщава, че се ремонтира бронирана техника, се вписва логично в цялостната стратегия за потискане на ремонтната и ремонтна база на украинските въоръжени сили“, казва събеседникът на агенцията.

          По думите му, в завода минава железопътна линия, оборудвана за товарене на оръжие.

          Самото нападение е извършено след полунощ. Линейки са пристигали в завода няколко пъти след експлозиите, се добавя в съобщението.

          Руските войски са ударили завод в Харковска област, където войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ремонтирали бронирана техника, заяви източник пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Ударът срещу Лозовския ковашко-механичен завод, където се съобщава, че се ремонтира бронирана техника, се вписва логично в цялостната стратегия за потискане на ремонтната и ремонтна база на украинските въоръжени сили“, казва събеседникът на агенцията.

          По думите му, в завода минава железопътна линия, оборудвана за товарене на оръжие.

          Самото нападение е извършено след полунощ. Линейки са пристигали в завода няколко пъти след експлозиите, се добавя в съобщението.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Одеса без трамваи вече седмица след удари по електропреносната мрежа

          Дамяна Караджова -
          Вече седмица Одеса е без трамваен транспорт
          Война

          Ердоган е помолил Путин да си вземе обратно С-400, за да угоди на САЩ

          Иван Христов -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е помолил от руския си колега Владимир Путин да си върне системите за противовъздушна отбрана С-400, които Анкара закупи...
          Война

          Русия за първи път обяви годишните си разходи за войната в Украйна

          Иван Христов -
          Разходите на Русия за войната срещу Украйна през 2025 г. се оценяват на 5,1% от брутния ѝ вътрешен продукт (БВП). За сравнение, Русия е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions