Руските войски са ударили завод в Харковска област, където войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ремонтирали бронирана техника, заяви източник пред РИА Новости.

„Ударът срещу Лозовския ковашко-механичен завод, където се съобщава, че се ремонтира бронирана техника, се вписва логично в цялостната стратегия за потискане на ремонтната и ремонтна база на украинските въоръжени сили“, казва събеседникът на агенцията.

По думите му, в завода минава железопътна линия, оборудвана за товарене на оръжие.

Самото нападение е извършено след полунощ. Линейки са пристигали в завода няколко пъти след експлозиите, се добавя в съобщението.