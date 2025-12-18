НА ЖИВО
      четвъртък, 18.12.25
          Сачева: Гъвкавото работно време е шанс за баланс между работа и личен живот

          Снимка: БГНЕС
          Все повече хора разпознават гъвкавото работно време и работата от вкъщи като начин да постигнат по-добър баланс между личния и професионалния живот. Политиката трябва да се съобразява с нуждите на хората, а не да се използва за маркетинг, PR или шоу, подчерта в „Фейсбук“ Деница Сачева от ГЕРБ по повод приетите промени в Кодекса на труда.

          Тя обясни, че родителите се нуждаят от повече инструменти за реакция по време на ваканции, при боледуване на децата или при други непредвидени ситуации. Именно това мотивирало внасянето на предложението, според което семействата с деца до 12 години ще могат да договарят с работодателите по-гъвкави условия на труд.

          Изменението беше прието на второ четене със 166 гласа „за“ и най-вероятно ще влезе в сила от началото на 2026 г. Сачева уточни, че не всички професии ще могат да се възползват – за лекари, медицински специалисти и учители ще са нужни различни, по-специфични мерки.

          Тя допълни, че работата по тази политика ще продължи, защото тя може да повлияе положително върху хиляди семейства.

