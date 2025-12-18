НА ЖИВО
          Съдят агресивен шофьор за побой и заплахи в София

          Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за нанесена телесна повреда и отправяне на закана за убийство след пътен инцидент в столицата.

          Случаят датира от 25 юли 2024 г., когато на булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ обвиняемият с инициали Л.П. е блокирала движението. Той спрял автомобила си в средата на кръстовището пред колата, управлявана от пострадалия. Л.П. слязъл от превозното средство и без видима причина започнал да нанася удари с юмруци в областта на главата на другия водач. Агресивните действия продължили въпреки намесата на трето лице, станало свидетел на сцената.

          От държавното обвинение съобщават, че вследствие на нападението потърпевшият е получил лека телесна повреда. Травмите се изразяват в оток на носа, разкъсване, отток и кръвонасядане по лигавицата на горната устна, оток на долната устна и охлузвания в областта на лявата гърда.

          Освен физическото насилие, нападателят е отправил директни заплахи за живота на жертвата, демонстрирайки чувство за безнаказаност. В обвинителния акт е цитирана репликата на Л.П.: „Абе аз Пилето не лежах, теб ли ще лежа, недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа.“

          По случая е проведено досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс, както и по чл. 144, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 1 от НК. В рамките на разследването са разпитани свидетели и са извършени необходимите експертизи. Предстои делото срещу Л.П. да стартира в Софийския районен съд.

