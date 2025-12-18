Сърбия и Китай разширяват стратегическото си партньорство с фокус върху аеро-космическите технологии

Сърбия и Китай задълбочават стратегическото си партньорство чрез сътрудничество в сферата на аеро-космическите технологии, заяви сръбският министър на земеделието Драган Гламочич. Той говори в Белград на първия китайско-сръбски семинар, посветен на партньорството в сектора.

- Реклама -

По думите на Гламочич тези технологии са се превърнали в основа на съвременната индустрия и дигиталната трансформация и отварят възможности за решения с дългосрочно обществено и икономическо значение. От Министерството на земеделието подчертават, че прилагането им в индустрията и селското стопанство може да подобри продоволствената сигурност, да допринесе за по-рационално използване на ресурсите и за по-голяма устойчивост на аграрния сектор.

В рамките на форума в Белград беше открит Съвместен иновационен център за китайско-сръбски авиационно-космически технологии. Гламочич акцентира, че сателитното наблюдение, прецизното земеделие, усъвършенстваните системи за прогнозиране на климатичните рискове и дигиталните платформи ще имат ключова роля за развитието на националното селскостопанско производство. Той добави, че Сърбия разполага с подготвени специалисти, научни институции и стабилна земеделска база, докато Китай предоставя напреднали технологични решения и богат практически опит, предаде РСЕ.

В семинара участваха експерти от Харбинския политехнически институт в Чунцин, специализиран в космическите технологии.

Китайска делегация в Белград и засилване на сътрудничеството в сигурността

На 17 декември Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи, че делегация на Медийния център на Министерството на обществената сигурност на Китай е на посещение в Белград с цел обмен на опит и добри практики в комуникацията с обществеността. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич подчерта, че съвременните предизвикателства пред сигурността изискват бърза и ефективна комуникация с гражданите. По време на срещата беше оценено, че диалогът е стимул за по-нататъшно укрепване на институционалното сътрудничество между двете страни.

Геополитически контекст и икономически връзки

Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз от 2012 г., но от идването на власт на Сръбската прогресивна партия и президента Александър Вучич развива активно сътрудничество с Китай. Брюксел нееднократно е предупреждавал Белград, че външната му политика следва да бъде по-тясно съобразена с тази на ЕС.

Белград и Пекин имат споразумения за стратегическо партньорство и свободна търговия. По време на посещението на китайския президент Си Цзинпин в Белград през май 2024 г. бяха подписани 28 двустранни споразумения, включително договор за екстрадиция и за засилено медийно сътрудничество.

Китай е вторият по големина инвеститор в Сърбия след ЕС, с вложения за 698 млн. евро през 2024 г., сочат данни на Народната банка на Сърбия. Китайски компании притежават стоманодобивния комбинат в Смедерево и бившия ММК „Бор“ в Източна Сърбия. Външнотърговският обмен между двете страни за първите десет месеца на 2024 г. достига 5,7 млрд. евро, като сръбският износ е три пъти по-нисък от вноса.

Военно сътрудничество и международни реакции

Сърбия, която официално е военно неутрална, поддържа изразено военно сътрудничество с Китай. Въоръжените сили разполагат с китайски дронове и системи за ПВО, а данни от митниците за 2024 г. и първата половина на настоящата година показват внос на отбранителна продукция от Китай на стойност около 240 млн. евро. Сърбия е първата европейска държава, закупила китайските ПВО системи FK-3 и HQ-17, както и дроновете CH-92 и CH-95.

По време на обсъждане за Западните Балкани в Комисията по външна политика на Камарата на представителите на САЩ на 3 декември беше заявено, че Китай допринася за нестабилността в региона. Републиканецът Кийт Селф посочи, че Пекин упражнява влияние, като „изпраща оръжие на Сърбия“.

Президентът Александър Вучич през последното десетилетие многократно е посещавал Китай и преди пет дни обяви, че подготвя нова официална визита. По-рано, на 4 септември, той присъства в Пекин на честванията по повод 80-годишнината от победата във Втората световна война.