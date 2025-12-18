НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 18.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ отмениха Закона „Цезар“ и отвориха пътя за възстановяване на Сирия

          0
          19
          Снимка: Louis Velazquez / Unsplash
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Конгресът на САЩ окончателно отмени санкциите срещу Сирия, наложени по времето на сваления от власт президент Башар Асад, отваряйки пътя за завръщане на чуждестранни инвестиции в опустошената от войната държава.

          - Реклама -

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп вече два пъти временно беше спрял прилагането на санкционния режим в отговор на призиви от Саудитска Арабия и Турция – съюзници на новото сирийско правителство, оглавявано от бившия джихадист Ахмед ал-Шараа. Самият Шараа настояваше за трайното премахване на санкциите, като предупреждаваше, че докато те формално остават в сила, ще възпират бизнеса и инвестициите.

          Сенатът одобри отмяната на Закона „Цезар“ от 2019 г. като част от мащабния годишен пакет за отбрана. Законодателството беше прието с 77 гласа „за“ срещу 20 „против“, след като вече получи подкрепа и в Камарата на представителите, и се очаква да бъде подписано от президента Доналд Тръмп.

          „Решението, подкрепено от представители и на двете партии, представлява решителна стъпка към това сирийският народ да получи реален шанс за възстановяване след десетилетия на немислими страдания“, заяви сенатор Джийн Шахийн, водещ демократ в Комисията по външни отношения на Сената.

          Законът „Цезар“, кръстен на анонимен фотограф, документирал зверствата в затворите на режима на Асад, наложи тежки ограничения върху инвестициите и практически изключи Сирия от международната банкова система. Целта му беше да възпрепятства навлизането на чуждестранни компании в момент, когато изглеждаше, че Асад е надделял след повече от десетилетие брутална гражданска война, довела до масов бежански поток към Европа и допринесла за възхода на „Ислямска държава“.

          Силите на Ахмед ал-Шараа превзеха Дамаск преди година в светкавична офанзива. Днес той се представя с делови облик и търси по-добри отношения със Запада – подход, който е направил впечатление и на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, включително по време на първата им среща при визитата на американския президент в Рияд през май.

          Конгресът на САЩ окончателно отмени санкциите срещу Сирия, наложени по времето на сваления от власт президент Башар Асад, отваряйки пътя за завръщане на чуждестранни инвестиции в опустошената от войната държава.

          - Реклама -

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп вече два пъти временно беше спрял прилагането на санкционния режим в отговор на призиви от Саудитска Арабия и Турция – съюзници на новото сирийско правителство, оглавявано от бившия джихадист Ахмед ал-Шараа. Самият Шараа настояваше за трайното премахване на санкциите, като предупреждаваше, че докато те формално остават в сила, ще възпират бизнеса и инвестициите.

          Сенатът одобри отмяната на Закона „Цезар“ от 2019 г. като част от мащабния годишен пакет за отбрана. Законодателството беше прието с 77 гласа „за“ срещу 20 „против“, след като вече получи подкрепа и в Камарата на представителите, и се очаква да бъде подписано от президента Доналд Тръмп.

          „Решението, подкрепено от представители и на двете партии, представлява решителна стъпка към това сирийският народ да получи реален шанс за възстановяване след десетилетия на немислими страдания“, заяви сенатор Джийн Шахийн, водещ демократ в Комисията по външни отношения на Сената.

          Законът „Цезар“, кръстен на анонимен фотограф, документирал зверствата в затворите на режима на Асад, наложи тежки ограничения върху инвестициите и практически изключи Сирия от международната банкова система. Целта му беше да възпрепятства навлизането на чуждестранни компании в момент, когато изглеждаше, че Асад е надделял след повече от десетилетие брутална гражданска война, довела до масов бежански поток към Европа и допринесла за възхода на „Ислямска държава“.

          Силите на Ахмед ал-Шараа превзеха Дамаск преди година в светкавична офанзива. Днес той се представя с делови облик и търси по-добри отношения със Запада – подход, който е направил впечатление и на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, включително по време на първата им среща при визитата на американския президент в Рияд през май.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бразилският Сенат одобри закон за смекчаване на възможната присъда на Болсонаро

          Красимир Попов -
          Бразилският Сенат одобри законопроект, който предвижда намаляване на евентуалната присъда затвор за бившия президент Жаир Болсонаро по обвинения за участие в заговор за преврат,...
          Правосъдие

          Гислейн Максуел иска отмяна на присъдата и освобождаване от затвора

          Красимир Попов -
          Гислейн Максуел, призната за съучастничка на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, е завела дело с искане присъдите ѝ да бъдат отменени и тя да...
          Политика

          Мадуро предупреди Гутериш за „сериозни последици за регионалния мир“

          Красимир Попов -
          Президентът на Венецуела Николас Мадуро е провел телефонен разговор с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш във връзка с „ескалацията на заплахите срещу Венецуела“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions